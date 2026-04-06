Загрязнение воздуха. Кыргызстан вошел в топ-20 стран мира в рейтинге IQAir

Кыргызстан вошел в топ-20 самых загрязненных стран мира в рейтинге IQAir, пишет Timesca.com.

В отчете проанализированы состояния PM2,5 в 9 тысяч 446 городах 143 стран. PM2,5 — это мелкодисперсные частицы, измеряемые в микрограммах на кубический метр, широко используемые в качестве ключевого индикатора загрязнения воздуха.

В 2025 году пятью наиболее загрязненными странами стали Пакистан, Бангладеш, Таджикистан, Чад и Демократическая Республика Конго.

Только 13 стран имеют ежегодные рекомендации ВОЗ PM2,5 в 5 микрограмм на кубический метр, включая Австралию, Исландию и Эстонию. В целом 130 из 143 стран превысили установленный показатель.

Казахстан занимает первое место по чистоте воздуха в Центральной Азии, но при этом в 2025 году опустился на 29-е место, что является значительным снижением по сравнению с 71-м показателем в 2024 году. Узбекистан занимает 10-е место, а Кыргызстан на 19-м месте.

Туркменистан, который входил в число 30 самых загрязненных стран в 2024 году, не был включен в отчет за 2025-й из-за отсутствия доступных данных.

Эксперты отмечают, что перемещение стран Центральной Азии в верхнюю часть списка свидетельствует о серьезном экологическом кризисе в регионе, требующем немедленного вмешательства властей.