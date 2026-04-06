Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха. Кыргызстан вошел в топ-20 стран мира в рейтинге IQAir

Кыргызстан вошел в топ-20 самых загрязненных стран мира в рейтинге IQAir, пишет Timesca.com.

В отчете проанализированы состояния PM2,5 в 9 тысяч 446 городах 143 стран. PM2,5 — это мелкодисперсные частицы, измеряемые в микрограммах на кубический метр, широко используемые в качестве ключевого индикатора загрязнения воздуха.

В 2025 году пятью наиболее загрязненными странами стали Пакистан, Бангладеш, Таджикистан, Чад и Демократическая Республика Конго.

Только 13 стран имеют ежегодные рекомендации ВОЗ PM2,5 в 5 микрограмм на кубический метр, включая Австралию, Исландию и Эстонию. В целом 130 из 143 стран превысили установленный показатель.

Казахстан занимает первое место по чистоте воздуха в Центральной Азии, но при этом в 2025 году опустился на 29-е место, что является значительным снижением по сравнению с 71-м показателем в 2024 году. Узбекистан занимает 10-е место, а Кыргызстан на 19-м месте.

Туркменистан, который входил в число 30 самых загрязненных стран в 2024 году, не был включен в отчет за 2025-й из-за отсутствия доступных данных.

Эксперты отмечают, что перемещение стран Центральной Азии в верхнюю часть списка свидетельствует о серьезном экологическом кризисе в регионе, требующем немедленного вмешательства властей.
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 марта. Столица на десятом месте
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 12 марта. Столица на первом месте
В Бишкеке оштрафовали водителей. Их машины загрязняли воздух
На улучшение качества воздуха в Кыргызстане потратят $60 миллионов
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 26 января. Столица на десятом месте
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 января. Столица вновь на первом месте
Минприроды КР проверило воздействие завода по переработке мусора на атмосферу
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 19 января. Столица на первом месте
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 9 января. Столица на третьем месте
Смог. Есть комплекс мер, но резко улучшить ситуацию проблематично — Минприроды
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В&nbsp;Баткене жители зарабатывают на&nbsp;клубнике 1,5 тысячи сомов за&nbsp;килограмм В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за&nbsp;вклад в&nbsp;проведение акции &laquo;Бессмертный полк&raquo; Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
