В Бишкеке выявили жителей с синдромом Плюшкина: во дворах годами копили мусор

В Октябрьском районе Бишкека специалисты обнаружили дома, где жильцы годами складируют мусор, провода и бытовые отходы — все «на всякий случай». Проверка показала, что проблема носит не только санитарный, но и психологический характер.

Муниципальная администрация мэрии по Октябрьскому району организовала комиссионный выезд совместно со специалистами Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора. В ходе рейда проверено несколько адресов, где ранее выявили жителей с так называемым синдромом Плюшкина — психологическим расстройством, при котором человек склонен к чрезмерному накоплению вещей и бытовых отходов.

По данным пресс-службы муниципалитета, во время проверки выяснилось, что во дворах и домах некоторые жители района складируют старые предметы, мусор, провода и другие ненужные вещи, которые не вывозились годами. Мусора настолько много, что им с трудом приходится проходить к собственному дому. На вопрос о причинах такого накопления один из жителей ответил, что «все может когда-нибудь пригодиться».

По итогам проверки владельцам домов вынесены официальные предупреждения о необходимости санитарной очистки территорий. В городской администрации подчеркнули, что в случае игнорирования требований будут приняты меры в рамках действующего законодательства.
Национальный центр фтизиатрии возглавил Урматбек Боржиев
Русский драмтеатр имени Чингиза Айтматова получил международную премию в России
В Бишкеке выявили жителей с синдромом Плюшкина: во дворах годами копили мусор
В Нацагентстве по инвестициям с китайской компанией обсудили поставки авто в КР
Эдиль Байсалов может быть назначен послом Кыргызстана в США