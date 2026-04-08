В Бишкеке выявили жителей с синдромом Плюшкина: во дворах годами копили мусор

В Октябрьском районе Бишкека специалисты обнаружили дома, где жильцы годами складируют мусор, провода и бытовые отходы — все «на всякий случай». Проверка показала, что проблема носит не только санитарный, но и психологический характер.

По данным пресс-службы муниципалитета, во время проверки выяснилось, что во дворах и домах некоторые жители района складируют старые предметы, мусор, провода и другие ненужные вещи, которые не вывозились годами. Мусора настолько много, что им с трудом приходится проходить к собственному дому. На вопрос о причинах такого накопления один из жителей ответил, что «все может когда-нибудь пригодиться».

По итогам проверки владельцам домов вынесены официальные предупреждения о необходимости санитарной очистки территорий. В городской администрации подчеркнули, что в случае игнорирования требований будут приняты меры в рамках действующего законодательства.