Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты усомнились в объективности экспертов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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В ходе допроса адвокаты обвиняемых выяснили, что у экспертов нет достаточно материала для дачи объективной оценки по причиненному ущербу. Отметим, что следствие указывает — ущерб составил $111 миллионов 252 тысячи 797. Однако эксперты не смогли пояснить, почему именно эта сумма. Сама реконструкция, напомним, обошлась в $386 миллионов. Деньги получены в кредит от Эксимбанка Китая под гарантию правительства под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

Адвокат депутата и экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков поинтересовался у Эмиля Кайкиева: может ли быть нарушен суверенитет при заключении соглашения Эксимбанка с частной компанией. «Только если правительство берет на себя такие риски», — ответил свидетель.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева отметил: в кредитном соглашении и в контракте была арбитражная оговорка о разбирательстве в Гонконгском суде.

Юрист добавил, что следователь делает вывод, что из-за этого может быть изъято имущество КР. Он попросил свидетеля ответить, так ли это. Эмиль Кайкиев ответил отрицательно.

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Адвокат Замир Жоошев представил на обозрение письмо канцелярии советника Министерства коммерции от 28 ноября 2013 года о том, что подрядчик ТВЕА выбран как единственный подрядчик. Он также представил письмо МИД о том, что поступила нота. Сапар Исаков спросил, видел ли свидетель эти письма ранее, но Эмиль Кайкиев сказал, что не помнит.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.