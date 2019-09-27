13:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (454)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Адвокаты усомнились в объективности экспертов

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто готовил служебную записку на имя президента
На этой неделе в суде были допрошены эксперты — заместитель начальника отдела судебно-экономических экспертиз Таалайбек Шакулов и член экспертной группы по изучению проекта модернизации ТЭЦ Бишкека Кычан Турумбеков. Кроме того, в суд был приглашен для дачи показаний сотрудник МИД Эмиль Кайкиев. В 2013 году он работал главой международно-правового департамента во внешнеполитическом ведомстве.

В ходе допроса адвокаты обвиняемых выяснили, что у экспертов нет достаточно материала для дачи объективной оценки по причиненному ущербу. Отметим, что следствие указывает — ущерб составил $111 миллионов 252 тысячи 797. Однако эксперты не смогли пояснить, почему именно эта сумма. Сама реконструкция, напомним, обошлась в $386 миллионов. Деньги получены в кредит от Эксимбанка Китая под гарантию правительства под 2 процента годовых на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года Кыргызстан выплатил $22,8 миллиона.

Адвокат депутата и экс-министра энергетики Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков поинтересовался у Эмиля Кайкиева: может ли быть нарушен суверенитет при заключении соглашения Эксимбанка с частной компанией. «Только если правительство берет на себя такие риски», — ответил свидетель.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева отметил: в кредитном соглашении и в контракте была арбитражная оговорка о разбирательстве в Гонконгском суде.

Юрист добавил, что следователь делает вывод, что из-за этого может быть изъято имущество КР. Он попросил свидетеля ответить, так ли это. Эмиль Кайкиев ответил отрицательно. 

Читайте по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков с представителем КНР не встречался

Адвокат Замир Жоошев представил на обозрение письмо канцелярии советника Министерства коммерции от 28 ноября 2013 года о том, что подрядчик ТВЕА выбран как единственный подрядчик. Он также представил письмо МИД о том, что поступила нота. Сапар Исаков спросил, видел ли свидетель эти письма ранее, но Эмиль Кайкиев сказал, что не помнит.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
Ссылка:
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто готовил служебную записку на имя президента
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков с представителем КНР не встречался
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Обвиняемый просит вызвать Текебаева и Масалиева
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокат просит снять арест с имущества родни Калиева
Суд по модернизации ТЭЦ. Адвокаты просят дать время на лечение Сапара Исакова
Суд по модернизации ТЭЦ. Жанторо Сатыбалдиев просит разрешить ему обследоваться
Сапару Исакову плохо. Адвокаты просят отложить суд по делу о модернизации ТЭЦ
Состояние здоровья бывшего премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева ухудшилось
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Нота китайской стороны и письмо президенту
Суд по модернизации ТЭЦ. О чем писал министр Абдылдаев президенту Атамбаеву
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из&nbsp;Кыргызстана Омурбек Бабанов объяснил, почему уехал из Кыргызстана
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Насколько хорошо вы&nbsp;знаете кыргызский язык? Тест Насколько хорошо вы знаете кыргызский язык? Тест
Бизнес
Реальная бизнес-модель на&nbsp;рынке строительных материалов Кыргызстана Реальная бизнес-модель на рынке строительных материалов Кыргызстана
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
ШороGame. Компания &laquo;Шоро&raquo; запустила уникальную игру с&nbsp;дополненной реальностью ШороGame. Компания «Шоро» запустила уникальную игру с дополненной реальностью
КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в&nbsp;MegaPay КИТ-2019. Реализованные государственные услуги в MegaPay