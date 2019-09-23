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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (453)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто готовил служебную записку на имя президента

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В суд вызвали бывшего посла Кыргызстана в Китае (2017-2018) Азамата Усенова. В 2013 году он работал в отделе внешней политики аппарата президента в должности эксперта.

Он подтвердил, что в рамках подготовки визита председателя КНР в КР в 2013-м проводились совещания. На них приглашали и представителей министерств, которые курировали тот или иной вопрос из повестки обсуждений с представителями зарубежной делегации. Свидетель подчеркнул, что протоколы по итогам подписывали все участники совещаний и принятое решение было коллегиальным.

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Адвокат бывшего премьера Сапара Исакова Замир Жоошев спросил, почему аппарат главы государства поручил Министерству энергетики проработать вопрос снижения стоимости проекта модернизации ТЭЦ. Азамат Усенов ответил, что вопрос обсуждали в рамках подготовки к визиту главы Китая и поручение дали именно по тематике предстоящих переговоров с китайцами.

Он отметил, что индекс на служебной записке, которая адресована президенту Алмазбеку Атамбаеву, о проекте реконструкции ТЭЦ, подрядчике и прочих нюансах означает, что отправлена она от имени отдела финансово-экономического анализа аппарата главы государства. «То есть ее готовил не тот отдел, который возглавлял Сапар Исаков, а тот, который возглавляла Нурсулу Ахметова», — пояснил Азамат Усенов.

Он добавил, что от КНР в аппарат президента поступали официальные сообщения, причем несколько, с точным указанием выбранной китайцами компании-подрядчика для реконструкции ТЭЦ. Уточнялось, что модернизировать теплоцентраль должна только ТВЕА.

«То есть китайские партнеры другие компании не предлагали?» — спросил Сапар Исаков.

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Азамат Усенов ответил, что позиция Китая была неизменна. Он сказал, что в 2013-м Сапар Исаков встречался раза три с послом КНР в Кыргызстане и столько же с торгово-экономическим советником. «В основном встречи инициировал советник», — заметил экс-глава дипмиссии КР в Китае и добавил, что Сапар Исаков и советник обсуждали предоставление китайцами помощи в подготовке к саммиту ШОС.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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