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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (452)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Исаков с представителем КНР не встречался

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Продолжают допрос свидетелей защиты. В суд пригласили посла Кыргызстана в Австрии Болота Джусупова. В 2013 году он работал в отделе внешней политики и заведовал ситуационным сектором в аппарате президента.

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Он рассказал, что официальный визит председателя Китая в КР готовил их отдел, отдельных собраний именно по модернизации ТЭЦ не было. То есть модернизацию с участием ТВЕА обсуждали на общих собраниях в присутствии всех министерств, ответственных за проработку того или иного вопроса.

Болот Джусупов отметил, что Сапар Исаков, который возглавлял тогда отдел, никаких поручений пролоббировать вопрос участия ТВЕА в реконструкции столичной теплоцентрали не давал. «Я Сапара Исакова давно знаю. Он не такой человек, чтобы на кого-то давить или заставлять», — сказал он.

Адвокат Сапара Исакова Замир Жоошев спросил, с какой целью тогда аппарат главы государства направил поручения в МИД, Министерство энергетики и Министерство финансов проработать вопрос модернизации ТЭЦ с китайской стороной.

Болот Джусупов пояснил, что тема значилась в списке обсуждаемых с членами китайской делегации. «Отдел внешней политики аппарата президента, когда намечается визит в нашу страну главы другого государства, является координирующим органом. Поэтому и поручили профильным ведомствам», — добавил он и заметил, что такие поручения обязательны к исполнению.

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Дал он пояснение и по служебным запискам, подготовленным отделами внешней политики и финансово-экономического анализа аппарата главы государства. Ими в 2013 году руководили Сапар Исаков и Нурсулу Ахметова.

«В записках описывали проект и его составляющие. Документы носили информативный характер», — подчеркнул Болот Джусупов.

Он добавил, отвечая на вопросы адвокатов, что при заключении льготного кредитного соглашения с КНР основным условием являлось исключительное право кредитора на выбор подрядчика. Оно отражено в ноте посольства Китая.

«Когда в 2013-м китайская делегация прибыла в Бишкек, Сапар Исаков встречался с торговым представителем КНР?» — спросил Замир Жоошев.

Свидетель ответил отрицательно.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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