Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто инициировал встречу с послом Китая

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Свидетель ответил утвердительно. Ранее замминистра иностранных дел Аскар Бешимов говорил на суде, что Сапар Исаков дал поручение МИД встретиться с послом КНР. Несмотря на то, что Бешимов являлся куратором кыргызско-китайских отношений, на встрече была его коллега Самыргуль Адамкулова.
Эрлан Абдылдаев это предположение не подтвердил и пояснил, что надавить на МИД никто не может. И лично ему никаких указаний из аппарата президента и лично от Сапара Исакова не поступало.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.