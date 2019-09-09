Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Кто инициировал встречу с послом Китая

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Дает показания экс-министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. Бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев спросил, кто инициировал его встречу с послом КНР в 2013 году. На этих же переговорах присутствовала заместитель Эрлана Абдылдаева Самыргуль Адамкулова. Встреча проходила в МИД и касалась как модернизации ТЭЦ Бишкека, так и других энергопроектов, финансируемых в льготном порядке китайской стороной. «Если встречались в МИД, значит, МИД организовывал?» — спросил Айбек Калиев.

Свидетель ответил утвердительно. Ранее замминистра иностранных дел Аскар Бешимов говорил на суде, что Сапар Исаков дал поручение МИД встретиться с послом КНР. Несмотря на то, что Бешимов являлся куратором кыргызско-китайских отношений, на встрече была его коллега Самыргуль Адамкулова.

Эрлан Абдылдаев это предположение не подтвердил и пояснил, что надавить на МИД никто не может. И лично ему никаких указаний из аппарата президента и лично от Сапара Исакова не поступало.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.