Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Податливые депутаты и земляки в правительстве

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассматривать уголовное дело по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Министр ничего не помнит

Сегодня на допрос вызвали Санжара Муканбетова. До 2013 года он работал заместителем министра экономики и входил в межведомственную комиссию по проекту модернизации ТЭЦ Бишкека. «Проект включили в Национальную стратегию устойчивого развития. В одном заседании я участвовал. Решения комиссии носят рекомендательный характер», — пояснил он.

За совместные проекты за счет льготных кредитов по линии ШОС отвечают посольство и торговое представительство Китая.

Санжар Муканбетов рассказал, что Сапар Исаков к нему с просьбами не обращался и не угрожал.

От Министерства экономики через три месяца после выбора подрядчика появилось замечание. Санжар Муканбетов не смог вспомнить почему.

Привлечение правительством новых кредитов на различные проекты приводит к угрозе устойчивости госдолга, так как на его обслуживание требуются значительные денежные средства, которые окажут негативную нагрузку на государственный бюджет. Санжар Муканбетов отметил, что в настоящее время угрозы устойчивости госдолга нет.

Минэкономики готово и в будущем брать займы у Эксимбанка. Называть конкретные проекты Санжар Муканбетов не стал.

На многие вопросы адвокатов и подсудимых он не смог ответить, сказав, что уже не помнит деталей.

Разница между модернизацией и реконструкцией

Экс-спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков был в составе депутатской делегации, которая ездила в Урумчи на завод ТВЕА. «Мы ездили по решению международного комитета. От каждой фракции было по два нардепа», — заявил он.

По его словам, в стратегии заложена реконструкция ТЭЦ за $150 миллионов.

Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение на $386 миллионов, так как была модернизация. Практически новая ТЭЦ. Чыныбай Турсунбеков

«Для Бишкека и Кыргызстана это важный проект, поэтому Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение. Кредитное соглашение было в рамках требований республики и соответствовало льготности. Депутаты тоже ответственны, раз голосовали. Я не торопился, о других не знаю. На меня давления не было. Обсуждение проходило в обычном режиме. Парламентарии самостоятельно приняли решение», — заметил он.

Чыныбай Турсунбеков не смог вспомнить, спрашивали ли депутаты, где ТВЕА построила еще ТЭЦ. «Мне специалисты сказали, что модернизация — фактически строительство новой теплоцентрали. Об этом говорили специалисты, энергетики. Я консультировался с экс-министром энергетики Автандилом Калмамбетовым. Его я считаю одним из лучших энергетиков», — подчеркнул он.

К слову, на церемонии начала реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека» 26 апреля 2014 года тогдашний министр энергетики и промышленности Осмонбек Артыкбаев также говорил, что китайская компания TBЕA фактически построит в столице новую ТЭЦ.

Конфликт интересов земляков

Бывший вице-премьер-министр по экономике и инвестициям Тайырбек Сарпашев курировал энергетику. «Когда Автандил Калмамбетов ушел с должности, назначили Осмонбека Артыкбаева. Я зашел к премьер-министру и сказал, что мы с Артыкбаевым земляки. Чтобы не возникло конфликта интересов, я попросил передать вопрос другому вице-премьеру. После полномочия перераспределили. Возможно, вопрос перешел первому вице-премьер-министру Джоомарту Оторбаеву или сам Жанторо Сатыбалдиев взял кураторство», — пояснил он.

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По словам Тайырбека Сарпашева, в переговорах с ТВЕА он не участвовал. Однако адвокат Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков представил документ, в котором Тайырбек Сарпашев давал поручение Осмонбеку Артыкбаеву изучить предложение китайской компании. Документы датированы августом и сентябрем 2013-го.

Он спросил у свидетеля, почему он давал распоряжения, если не курировал энергосектор.

«Возможно, кто-то был в отпуске, поэтому я подписывал документы. С мая я перестал курировать энергетику. Я мог дать разъяснения или ответить депутатам», — добавил Тайырбек Сарпашев.

По его данным, надавить на нардепов невозможно. «Их можно только убедить. Они получают информацию из разных источников», — отметил бывший чиновник.

Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев опроверг, что был в отпуске, и представил еще ряд документов, которые подписывал Тайырбек Сарпашев. Он напомнил ему о выделении китайской стороной гранта.

Я помню, вы такой радостный пришли и сказали, что вам удалось две школы выторговать. А про $20 миллионов не помню. Тайырбек Сарпашев

Кто ответственный?

На допрос пригласили бывшего руководителя аппарата кабмина Нурханбека Момуналиева. Он подал в отставку по собственному желанию в марте 2018 года.

После его ухода стало известно, что его близкая родственница является учредителем ОсОО Aimar Energy, с которым ОАО «Электрические станции» заключило фиктивный договор на ремонт котлоагрегатов столичной теплоцентрали.

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По словам адвоката Осмонбека Артыкбаева Асель Рысбаевой, из допроса понятно, что Нурханбек Момуналиев перекладывает ответственность на премьер-министра.

Он возразил, что готов нести ответственность, так как визировал документы. Между тем некоторые замечания не учли в связи со сжатостью сроков. О сжатости сроков говорил отдел по топливно-энергетическому комплексу.

На следствии Нурханбек Момуналиев сказал, что лист согласования к проекту распоряжения об одобрении договора займа не вернули на доработку, так как Жанторо Сатыбалдиев намеревался подписать его. «Он мне не говорил и не клялся, что подпишет. Проводились аппаратные совещания», — ответил он в суде.

По его словам, вопрос модернизации ТЭЦ Бишкека до формирования правительства Жанторо Сатыбалдиева обсуждался и прорабатывался. Он лег на шею нового кабмина.