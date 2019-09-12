Кой пушистый. Как соцсети отреагировали на выступление депутата о «баранах»

Депутат Кожобек Рыспаев сегодня на заседании возмутился, что парламентариев называют «баранами». По его словам, люди звонят и пишут нардепам сообщения с оскорблениями.

Теперь нас обзывают баранами. После того как я ответил на «чимкирики», что мы не сопливые, мы — элита, начались нападки. Кожобек Рыспаев

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«У нас появился монстр, именуемый профсоюзами. Люди через знакомых пишут на открытые номера депутатов. Пишут: «Доброе утро. Скоро этих баранов будем выбирать». Открыто так пишут по телефону. Сколько мы будем терпеть это унижение? Мы должны прекратить эти действия. Я предоставлю все номера телефонов», — возмутился Кожобек Рыспаев.

Соцсети моментально отреагировали на выступление члена СДПК.

Наконец-то в парламенте услышан голос народа, его озвучил с трибуны Кожобек Рыспаев. Он так и сказал: народ нас называет баранами — Сапаев Эльдар (@SapaevEldar) September 12, 2019

Facebook пестрит шутками о «баранах», пользователи в том числе делятся мемами.

Пользователи соцсетей отмечают, что депутатам не стоит обижаться на правду.

Если бы депутаты не считали нас за идиотов, мы бы не называли их баранами. — Islan (@Turganbaev) September 12, 2019

Кожобеку Рыспаеву припомнили, его предыдущее выступление, которое также стало поводом для обсуждения в соцсетях.

Стоит отметить, что депутат, обращаясь к коллегам, потребовал найти и наказать тех, кто обзывает депутатов. Как наказать, парламентарий не уточнил.