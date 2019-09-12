Кой пушистый. Как соцсети отреагировали на выступление депутата о «баранах»

Депутат Кожобек Рыспаев сегодня на заседании возмутился, что парламентариев называют «баранами». По его словам, люди звонят и пишут нардепам сообщения с оскорблениями.
Теперь нас обзывают баранами. После того как я ответил на «чимкирики», что мы не сопливые, мы — элита, начались нападки.Кожобек Рыспаев
Соцсети моментально отреагировали на выступление члена СДПК.
Facebook пестрит шутками о «баранах», пользователи в том числе делятся мемами.
Пользователи соцсетей отмечают, что депутатам не стоит обижаться на правду.
Кожобеку Рыспаеву припомнили, его предыдущее выступление, которое также стало поводом для обсуждения в соцсетях.
Стоит отметить, что депутат, обращаясь к коллегам, потребовал найти и наказать тех, кто обзывает депутатов. Как наказать, парламентарий не уточнил.