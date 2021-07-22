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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Депутаты парламента обещали президенту проголосовать за законопроект о выборах

Нардепы на встрече с Садыром Жапаровым обещали поддержать законопроект «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша». Об этом на заседании сообщил парламентарий Кожобек Рыспаев.

Он отметил, что участники встречи договорились о 35 одномандатных округах.

«Мы согласились провести выборы по схеме 35/55. 55 кандидатов будут избраны по преференциальной системе. Сегодня глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова должна было прийти в парламент и объяснить, как все будет сделано на деле», — сказал он.

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Депутат Алтынбек Сулайманов отметил, что если на встрече дали слово, то его надо держать. Парламент должен проголосовать за проект в первом чтении.

«Мы обещали поддержать законопроект. Поддержим. Если в режиме второго чтения начнутся игры, то тогда и выскажите свое мнение», — призвал он коллег.

Накануне президент Садыр Жапаров в государственной резиденции «Ала-Арча» встретился с депутатами парламента.

Напомним, преференциальное голосование предполагает, что избиратель будет голосовать не только за партию, но и отдельно за каждого кандидата в депутаты. Набравшие большинство проходят в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201822/
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