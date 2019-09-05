300 тысяч сомов. Суд оставил в силе решение по иску Кожобека Рыспаева к газете

Решение о взыскании с газеты «Ачык саясат» 300 тысяч сомов в пользу депутата парламента Кожобека Рыспаева оставлено в силе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал активист Адиль Турдукулов.

По его словам, такое решение принял Бишкекский городской суд.

Напомним, парламентарий подал в суд на газету, где была опубликована статья под названием «Рыспаевди иттен чыгарып коюшту» («Рыспаева проводили за дверь...»). В ней говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, автор называет его «хамелеоном». Октябрьский районный суд взыскал с газеты 300 тысяч сомов в пользу депутата.