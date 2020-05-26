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Власть

Депутат предложил пересмотреть размер продовольственного пайка военнослужащим

Комитет по международным делам, обороне и безопасности заслушал информацию о нормах продовольственного пайка военнослужащим Кыргызстана.

Депутат Кожобек Рыспаев напомнил, что сумма продовольственного пайка составляет от 130 до 180 сомов в день. «Установленная норма пайка должна быть не менее 4 тысяч килокалорий в день. В связи с этим необходимо выделить дополнительные средства в размере 114 миллионов сомов для продовольственного пайка военнослужащим, сотрудникам правоохранительных и силовых органов», — отметил он.

В КР самые низкие пайки по сравнению с другими странами СНГ, добавил нардеп.

Его коллега Чыныбай Турсунбеков поинтересовался, можно ли за 130 сомов получить нужные 4 тысячи килокалорий.

Представители кабмина заметили, что вопрос о выделении 114 миллионов сомов можно рассмотреть в рамках республиканского бюджета на 2021 год.

По итогам обсуждения члены комитета поручили правительству найти деньги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153858/
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