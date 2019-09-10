15:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутатов возмутило присутствие на заседании комитета главы «Кыргызалтына»

Депутаты Кожобек Рыспаев и Бактыбек Турусбеков выступили против присутствия на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию председателя ОАО «Кыргызалтын» Алмаза Алимбекова.

Бактыбек Турусбеков напомнил коллегам, что комитет предложил правительству отстранить от работы главу «Кыргызалтына». «Сегодня он присутствует на заседании, но мы решили его освободить от работы. Дали свою оценку. Теперь он сидит тут, имеет ли моральное право?» — спросил нардеп.

Кожобек Рыспаев поддержал коллегу, еще раз отметив недостатки в работе «Кыргызалтына».

«Вы дали свое предложение. Кабмин сам решит, уволить его или нет. Сегодняшний вопрос напрямую касается его», — ответил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Напомним, что на прошлом заседании комитета депутата Кожобека Рыспаева возмутило отсутствие председателя ОАО «Кыргызалтын».
Ссылка:
просмотров: 610
Версия для печати
Материалы по теме
300 тысяч сомов. Суд оставил в силе решение по иску Кожобека Рыспаева к газете
Кожобек Рыспаев вновь требует отставки главы «Кыргызалтына» Алмазбека Алимбекова
Мы — политическая элита. Депутаты обиделись на слова Атамбаева о сопливости
Взысканные с «Ачык саясат» деньги Кожобек Рыспаев направит инвалидам-афганцам
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев
В «Кыргызалтыне» сменился состав совета директоров
От убытков к прибыли. Как ОАО «Кыргызалтын» училось зарабатывать
По факту найденных 1,6 килограмма золота возбуждено уголовное дело
В «Кыргызалтыне» рассказали, кто на самом деле нашел 1,6 килограмма золота
Парламентский комитет оценит работу главы «Кыргызалтына» в апреле
Популярные новости
Каныбека Исакова предлагают на&nbsp;должность министра образования Каныбека Исакова предлагают на должность министра образования
Главой Госагентства окружающей среды назначен Мирслав Аманкулов Главой Госагентства окружающей среды назначен Мирслав Аманкулов
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;2-6 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 2-6 сентября
Уволен заместитель председателя ГКПЭН Уволен заместитель председателя ГКПЭН
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; пять лет динамичного развития «Газпром Кыргызстан» — пять лет динамичного развития
Российско-Кыргызский фонд развития выделил &laquo;Оптима Банку&raquo; еще $10 миллионов Российско-Кыргызский фонд развития выделил «Оптима Банку» еще $10 миллионов
В&nbsp;Международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; отметили День комуза В Международном аэропорту «Манас» отметили День комуза
Новый MegaStore в&nbsp;Канте дарит &laquo;золотые&raquo; номера в&nbsp;коде 999 и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Новый MegaStore в Канте дарит «золотые» номера в коде 999 и скидки на смартфоны