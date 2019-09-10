Депутатов возмутило присутствие на заседании комитета главы «Кыргызалтына»

Депутаты Кожобек Рыспаев и Бактыбек Турусбеков выступили против присутствия на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию председателя ОАО «Кыргызалтын» Алмаза Алимбекова.

Бактыбек Турусбеков напомнил коллегам, что комитет предложил правительству отстранить от работы главу «Кыргызалтына». «Сегодня он присутствует на заседании, но мы решили его освободить от работы. Дали свою оценку. Теперь он сидит тут, имеет ли моральное право?» — спросил нардеп.

Кожобек Рыспаев поддержал коллегу, еще раз отметив недостатки в работе «Кыргызалтына».

«Вы дали свое предложение. Кабмин сам решит, уволить его или нет. Сегодняшний вопрос напрямую касается его», — ответил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Напомним, что на прошлом заседании комитета депутата Кожобека Рыспаева возмутило отсутствие председателя ОАО «Кыргызалтын».