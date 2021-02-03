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Власть

Судьбой чиновников, которых сократят, озаботились депутаты парламента

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.

Нардеп Кожобек Рыспаев спросил у претендента на должность, подсчитаны ли убытки от сокращения госслужащих.

«Вы говорите о том, что сокращаете госорганы до 16 министерств. А вы посчитали, сколько людей останется без работы? Вы посчитали, сколько компенсаций, пособий должно заплатить государство тем, кого сократят?» — спросил он.

Улукбек Марипов ответил, что в рамках оптимизации кабинета министров сотрудников среднего звена сокращать не будут.

«Это только первый этап. Мы все рассчитаем в ближайшее время. Обычные специалисты и начальники отделов останутся на своих местах. Мы понимаем, что у каждого из них есть семьи», — сказал он.

Депутат также заявил, что объединение госорганов не всегда хорошо. Например, по его словам, если ГСИН присоединят к МВД, то один станет исправительным органом, а второй — карательным.

Улукбек Марипов ответил, что ГСИН, возможно, будет подчиняться Минюсту.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182186/
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