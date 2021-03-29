Кожобек Рыспаев: Закон о профсоюзах направлен на защиту трудящихся

«Закон «О профессиональных союзах» направлен на защиту трудящихся», — сообщил 24.kg один из инициаторов документа депутат Кожобек Рыспаев.

Он отметил, что закон о профсоюзах спорный, было много вопросов, обсуждений.

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«Это новый закон, который инициировали нардепы. В первом чтении с трудом прошла концепция, во втором мы еще и обратно вернули на режим второго чтения. Тогда вносили возрастные ограничения для председателя: от 35 до 65 лет. Когда столкнулись с профсоюзами, выяснилось, что в них работают в течение 30 и более лет на руководящих должностях, им за 70 лет. Почему так получилось? Они избираются отраслевыми общественными организациями, там постоянно крутятся одни и те же люди. Один уходит с поста председателя, другой приходит, и так менялись. Потом было много коррупционных элементов. Несколько уголовных дел возбуждалось, а потом прекращалось. Почему? Правоохранительные органы плечами пожимают и говорят, что это общественные организации, к бюджету отношения не имеют. Но в таком случае почему получают из бюджета 300 миллионов сомов?» — сказал парламентарий.

Отметим, сегодня комитет Жогорку Кенеша по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению принял проект закона «О профессиональных союзах» в третьем чтении.

Напомним, что на сегодня против законопроекта собрано более 70 тысяч подписей, а МОТ, международные объединения профсоюзов и неправительственные организации направили руководству страны многочисленные возражения. Члены профсоюзного движения Кыргызстана предлагают инициаторам отклонить законопроект «О профсоюзах» и направить его на доработку.