Забастовка маршруток. Тарифы можно ввести до формирования нового состава БГК

Сегодня на заседании парламента обсуждают ситуацию, сложившуюся в Бишкеке из-за забастовки водителей маршрутных такси.

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Нардеп Кожобек Рыспаев отметил, что проект постановления о повышении тарифов на проезд можно обсудить до выборов в Бишкекский горкенеш.

«Когда нам надо было, мы Садыра Жапарова на пост премьер-министра утверждали во время беспорядков. Люди на нас палки поднимали, побить хотели. Мы же пришли в «Достук», не побоялись. Почему в такой ситуации депутаты БГК не могут собраться и решить этот вопрос? Люди задаются вопросом: как быть студентам, пожилым людям и инвалидам. Вопрос тарифов надо решать в комплексе, потому что пенсия и зарплаты маленькие, все дорожает. С другой стороны, водителей можно понять, потому что они такие же граждане», — возмутился Кожобек Рыспаев.

Он считает, что увеличение количества автобусов не решит проблему.

«Мы видели, что произошло с автобусами, которые Нариман Тюлеев привез. Они даже на металлолом не годятся. Лучше тогда из Германии подержанные Mercedes пригнать, они хотя бы дольше прослужат и комфортнее», — сказал Кожобек Рыспаев.

2 июня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. 1 июня из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.