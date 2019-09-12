Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев сегодня на заседании пожаловался коллегам, что люди их обзывают баранами.

«У нас появился монстр, именуемый профсоюзами. Люди через знакомых пишут на открытые номера депутатов. Пишут: «Доброе утро. Скоро этих баранов будем выбирать». Открыто так пишут по телефону. Сколько мы будем терпеть это унижение? Мы должны прекратить эти действия. Я предоставлю все номера телефонов», — возмутился Кожобек Рыспаев.

Теперь нас обзывают баранами. После того как я ответил на «чимкирики», что мы не сопливые, мы — элита, начались нападки. Кожобек Рыспаев

Сопливым (чимкирик) Жогорку Кенеш назвал ныне арестованный президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на одном из митингов СДПК. «Если я отработал президентом шесть лет, то Асылбек Жээнбеков вторым лицом был четыре с половиной года. Тогда был нормальный, не чимкирик (не сопливый) парламент, а не как сейчас. Правительство меняли как перчатки», — заявил он.