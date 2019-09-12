12:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев

Фото Жогорку Кенеша. Депутат Кожобек Рыспаев. Архивное фото

Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев сегодня на заседании пожаловался коллегам, что люди их обзывают баранами.

«У нас появился монстр, именуемый профсоюзами. Люди через знакомых пишут на открытые номера депутатов. Пишут: «Доброе утро. Скоро этих баранов будем выбирать». Открыто так пишут по телефону. Сколько мы будем терпеть это унижение? Мы должны прекратить эти действия. Я предоставлю все номера телефонов», — возмутился Кожобек Рыспаев.

Теперь нас обзывают баранами. После того как я ответил на «чимкирики», что мы не сопливые, мы — элита, начались нападки.

Кожобек Рыспаев

Сопливым (чимкирик) Жогорку Кенеш назвал ныне арестованный президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на одном из митингов СДПК. «Если я отработал президентом шесть лет, то Асылбек Жээнбеков вторым лицом был четыре с половиной года. Тогда был нормальный, не чимкирик (не сопливый) парламент, а не как сейчас. Правительство меняли как перчатки», — заявил он.
Ссылка:
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Мы не бараны. Кожобек Рыспаев обиделся на то, что депутатов обзывают
Депутатов возмутило присутствие на заседании комитета главы «Кыргызалтына»
300 тысяч сомов. Суд оставил в силе решение по иску Кожобека Рыспаева к газете
Дословно. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
Дословно. Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
Мы — политическая элита. Депутаты обиделись на слова Атамбаева о сопливости
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев
Дословно. Депутат Эльвира Сурабалдиева
Взысканные с «Ачык саясат» деньги Кожобек Рыспаев направит инвалидам-афганцам
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев
Бизнес
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов
Кыргызтелеком предлагает услуги по&nbsp;размещению серверного и&nbsp;сетевого оборудования Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей