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Общество

Надо ли Кыргызстану переходить на латиницу? Опрос

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил о необходимости перехода на латиницу. Вопрос подняли при обсуждении в Жогорку Кенеше кандидатуры Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

По мнению Алтынбека Сулайманова, необходимость продиктована временем, кроме того, внедрение латинского алфавита нас сблизит с другими тюркоязычными странами и облегчит изучение английского языка.

Отметим, что это не первая попытка перейти на латинский алфавит в Кыргызстане. Вопрос поднимался в 2017-м вслед за соседним Казахстаном, который это уже сделал. В начале 2000-х годов Узбекистан и Туркменистан также сменили кириллицу на латиницу.

Как вы считаете, пора ли Кыргызстану переходить на латиницу?

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