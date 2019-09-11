Надо ли Кыргызстану переходить на латиницу? Опрос

Лидер парламентской фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов заявил о необходимости перехода на латиницу. Вопрос подняли при обсуждении в Жогорку Кенеше кандидатуры Каныбека Исакова на пост министра образования и науки.

По мнению Алтынбека Сулайманова, необходимость продиктована временем, кроме того, внедрение латинского алфавита нас сблизит с другими тюркоязычными странами и облегчит изучение английского языка.

Отметим, что это не первая попытка перейти на латинский алфавит в Кыргызстане. Вопрос поднимался в 2017-м вслед за соседним Казахстаном, который это уже сделал. В начале 2000-х годов Узбекистан и Туркменистан также сменили кириллицу на латиницу.