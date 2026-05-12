Происшествия

В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека задержали подозреваемого в разбое

В Бишкеке сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили в УВД Ленинского района, 11 мая в милицию обратился житель столицы. По его словам, около 14.00 в жилмассиве «Ак-Ордо» неизвестный, угрожая острым предметом, отобрал у него 2 тысячи сомов и мобильный телефон Redmi 9A, после чего скрылся.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали подозреваемого — К.А., 2004 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД столицы.

Следствие продолжается.
Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в Жамбылской области РК
Еще одно землетрясение зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
В Бишкеке на стройке опрокинулся автокран и повредил электропровода
MEGA посадила 200 деревьев в Бишкеке и Оше в честь 20-летия компании
В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
«Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
