В жилмассиве «Ак-Ордо» Бишкека задержали подозреваемого в разбое

В Бишкеке сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили в УВД Ленинского района, 11 мая в милицию обратился житель столицы. По его словам, около 14.00 в жилмассиве «Ак-Ордо» неизвестный, угрожая острым предметом, отобрал у него 2 тысячи сомов и мобильный телефон Redmi 9A, после чего скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В ходе оперативно-разыскных мероприятий милиционеры задержали подозреваемого — К.А., 2004 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД столицы.

Следствие продолжается.