Мэрия Бишкека хочет провести реформу питания в школах

В Бишкеке горячее питание организовано для 73 тысяч 935 учеников. Об этом на совещании в мэрии сообщила заместитель начальника управления образования столичного муниципалитета Наталья Никифорова.

По ее словам, на это предусмотрено более 311 миллионов сомов. «На питание ученика общеобразовательной школы выделяют 14 сомов в день, вспомогательных — 28, интернатов — 110 сомов», — сказала она.

Читайте по теме Школьное питание. Как научить ребенка есть гречку и каши

Наталья Никифорова добавила, что меню разрабатывают совместно со специалистами бишкекского Центра госсанэпиднадзора.

По ее словам, раз в год проводят конкурс на услуги организации питания. Поскольку стоимость горячего питания фиксирована, выбрать арендатора непросто. Кроме того, существующий отбор приводит к различным разногласиям и жалобам.

«Организуют питание в школах победители торгов — арендаторы столовых на основании договоров», — отметила Наталья Никифорова.

Мэр Бишкека Азиз Суракматов остался крайне недоволен организацией горячего питания. Руководству управления поручили провести коренные реформы для улучшения питания и оптимизации средств городского бюджета.

Он поручил изучить проект по изготовлению готовых завтраков и обедов для школьников в муниципальной пекарне. «Это позволит вести постоянный учет и контроль над качеством еды и ликвидировать коррупционные схемы при проведении тендеров», — сказал он.