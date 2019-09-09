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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (193)

Дело Атамбаева. Адвокат намерен пожаловаться в суд на МВД

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев намерен обратиться в суд с заявлением на МВД по поводу ограничения сроков ознакомления с материалами уголовного дела о незаконном освобождении Азиза Батукаева. Об этом юрист сообщил 24.kg.

По его словам, это нарушение норм УПК, причем грубое. Лимитировать сроки фактически означает мешать адвокатам и их подзащитным ознакомиться с делом. «Мы просто физически не можем уложиться в четыре дня. У нас есть и другие процессы», — подчеркнул Сергей Слесарев.

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Он добавил, что его подзащитный Алмазбек Атамбаев также не имеет возможности изучить все документы. Тем более делать это без адвокатов опять же нарушение его прав. 

Дело о незаконном освобождении Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. Обвиняемыми проходят врачи и лаборант, диагностировавшие рак криминальному авторитету. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

Ранее МВД сообщало, что установлена прямая причастность Алмазбека Атамбаева к освобождению вора в законе. Бывший президент проходил по делу как свидетель. 9 августа в рамках этого дела ему предъявили обвинение в коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
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