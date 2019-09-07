Дело Атамбаева. МВД заявляет, что адвокаты намеренно тянут с ознакомлением дела

Следственная служба МВД Кыргызстана объявила об окончании следствия подозреваемому Алмазбеку Атамбаеву и его защитникам Сергею Слесареву и Замиру Жоошеву еще 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что 2 и 3 сентября адвокаты не пришли для ознакомления с материалами уголовного дела, «выдумывая различные причины, которые ничем не подтверждены».

«4 сентября Алмазбек Атамбаев и его защита отказались подписывать протокол объявления об окончании следствия. В тот же день адвокатам Сергею Слесареву и Замиру Жоошеву вручили уведомление о явке к 9.00 5 сентября для ознакомления с материалами дела. На следующий день один защитник знакомился с материалами дела два часа, второй — час. В связи с тем, что Алмазбек Атамбаев и его адвокаты затягивают ознакомление с материалами дела, 5 сентября вынесено постановление об установлении срока ознакомления с материалами дела с 6 по 11 сентября», — пояснили в МВД.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.