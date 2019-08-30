В Бишкеке 30 августа солнечно. Воздух прогреется до +29 градусов. День уменьшился до 13 часов 17 минут.

В связи с подготовкой праздничных мероприятий с 28 по 30 августа с 9.00 до 11.00 для репетиций перекрыт отрезок проспекта Чуй — от бульвара Эркиндик до улицы Панфилова.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 – улицы Салиевой, 145, Ш.Руставелли, 58, жилмассив «Керамический» (улицы Щусева, Усенбаева, Ибраимова, Куренкеева, Маяковского, Элебесова, Тыныстанова, Васильева);

9.00-19.30 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Арашан, Анар, Жээк, Кошой);

9.30-19.00 – микрорайон «Тунгуч», 34а, 51, 54-56, 58, 72-74;

9.30-18.00 – жилмассив «Ала-Арча» (улицы Аксы, Матисакова), отрезки улиц Оренбургской, Кулатова, Фатьянова;

9.30-12.30 – жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Абаданова, Садырбаева, Шералиева, Тугелова, Актан), «Ынтымак» (улицы Чон-Арык, Ынтымак);

9.30-17.00 – отрезки улиц Панфилова, Боконбаева, Орозбекова, Московской, жилмассив «Ак-Ордо»;

10.00-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек».

до 30 августа — на улице Ладожской, абоненты, проживающие в районе, ограниченном улицей Буурдинской, переулками Темировским, Кеминским и БЧК.

Памятные даты

День архивиста Кыргызской Республики

Фото letters.archive.kg. Центральный государственный архив представил к 70-летию Победы в ВОВ виртуальную выставку «Письма с фронта»

30 августа 1926 года облисполком Киргизской автономной области (КАО) принял постановление «Об организации архивного дела КАО и приведении в порядок архивного материала при учреждениях».

Систему учреждений Государственного архивного агентства составляют три центральных, восемь областных государственных архивов, государственные архивы Бишкека и Оша, 53 райгоргосархива.

На хранении находятся 17 тысяч 142 фонда объемом более 3 миллионов 500 тысяч единиц на бумажной основе. Кроме того, более 16 тысяч кино-, более 85 тысяч фото-, более 6 тысяч фоно- и более 200 видеоединиц хранимых документов.

В архивной отрасли Кыргызстана работает более 5 тысяч человек.

Начался первый Всемирный съезд кыргызов

Фото foto.kg. Президиум Первого всемирного курултая кыргызов

30-31 августа 1992 года в Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула состоялся первый Всемирный съезд кыргызов, на котором принято решение об образовании Международного фонда возрождения кыргызов. Его председателем избран народный писатель Кыргызстана Тологон Касымбеков.

В Бишкек прибыли кыргызы почти из двух десятков зарубежных стран, на его проведение понадобилось 22 миллиона рублей.

Запущен первый агрегат Камбаратинской ГЭС-2

Проектирование станции началось в 1970-х годах, строительство — в 1986 году, но в начале 1990-х годов его приостановили. Возобновить строительство удалось только в 2007-м.

Запуск первого гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 постоянно откладывали. Сначала его планировали на декабрь 2009 года, затем — на весну 2010-го, а новое руководство республики перенесло его на лето. 30 августа 2010 года объявлено о долгожданном запуске станции, символическую красную кнопку нажала президент Роза Отунбаева.

Общие затраты на строительство и запуск первого гидроагрегата составили примерно 9 миллиардов сомов.

27 ноября организован пресс-тур на новый агрегат, чтобы показать, что он действительно запущен. О том, как это было, можно почитать в материале журналиста 24.kg.

Международный день жертв насильственных исчезновений

Генеральная ассамблея ООН в 2010 году выразила в своей резолюции серьезную обеспокоенность тем, что в мире растет количество насильственных исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания и похищения. Той же резолюцией Генассамблея объявила 30 августа Международным днем жертв насильственных исчезновений.

Насильственные исчезновения вошли в стратегию насаждения атмосферы террора и, по мнению экспертов Генеральной ассамблеи ООН, превратились в глобальную проблему. Прежде подобные случаи ассоциировались с диктаторскими режимами, но сегодня они происходят в самых разных ситуациях, особенно при внутренних конфликтах как средство политического подавления оппонентов.

Люди, которые меняли мир

Родился боксер Орзубек Назаров

Фото РИА Новости

Родился в 1966 году в Канте. Многократный чемпион СССР, Японии, Европы, Азии и Океании, семикратный чемпион мира среди боксеров-профессионалов по версии WBA.

Назаров начал заниматься боксом с 10 лет у тренера Геннадия Аноприева. Любил работать с дальней дистанции, бросая легкие джебы и скрывая свой могучий удар левой. Чтобы остановить соперника, он непрерывно бомбардировал корпус.

На любительском ринге из 165 боев выиграл в 153, на профессиональном ринге провел 27 боев, выиграл 26, из них 20 нокаутом.

За свои спортивные достижения награжден памятной медалью «1000 лет эпоса «Манас», медалью «Данк».

У кого намечается той Мелис Райымкулов Родился 30 августа 1965 года. Аким Панфиловского района Чуйской области. Улукбек Марипов Родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Председатель Счетной палаты КР. Родился 30 августа 1979 года в селе Кыргыз-Ата Ошской области. Председатель Счетной палаты КР.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставку «В мире и согласии. Искусство СССР».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования на кубок президента Кыргызстана по плаванию;

Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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