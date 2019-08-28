Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О чем рассказал 77-й свидетель обвинения

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.
Сегодня в течение трех с половиной часов на вопросы обвинения, защиты и подсудимых отвечал заведующий отделом ТЭК аппарата правительства Азамат Оморов. Он проходит по делу 77-м свидетелем. Всего их 86. Пятеро из них — за пределами страны, местонахождение еще одного не установлено.
Оморов в 2012-2016 годы работал экспертом в аппарате кабмина в отделе промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования. После вопросов гособвинения слово взял экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.
Он спросил чиновника, известно ли ему, что такое матрица разногласий, и была ли она представлена, когда правительство готовило распоряжение по соглашению с «Эксимбанком». Азамат Оморов ответил, что он видел эту матрицу и она означает, что у некоторых членов кабмина возникли замечания. В частности, «пометки на полях» оставили главы Минюста, Минэкономики и Минфина. Правительство их не учло. «Но это коллегиальный орган — так? Три министерства из 11 выступили против. Так? А что больше: восемь или три? Восемь. В итоге согласие было достигнуто по основным пунктам и правительство приняло распоряжение. В чем моя вина как премьера?» — спросил Жанторо Сатыбалдиев.
Свидетель успокоил обвиняемого, сообщив, что это было всего лишь распоряжение кабмина, а оно не является нормативно-правовым актом. Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев также поинтересовался, была ли проведена процедура согласования по регламенту или, может, кто из министров своевольничал. Азамат Оморов ответил отрицательно.
При изучении соглашения с «Эксимбанком» о модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА правительство соблюло все необходимые процедуры.Азамат Оморов
Он отметил, что не кабинет министров выступал заказчиком модернизации, а ОАО «Электрические станции». И соответствующий акт приема в эксплуатацию был подписан.
«А был ли определенный график, согласно которому модернизированная часть ТЭЦ должна была быть запущена?» — спросил экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.
Азамат Оморов пояснил, что такой график был и по нему обновленная теплоцентраль должна была быть принята в 2017 году.
Он только не смог вспомнить месяц, когда торжественно разрезали красную ленточку. Это было 30 августа 2017 года.
Бывший премьер Сапар Исаков попросил Азамата Оморова уточнить, присутствовал ли он на совещаниях с его участием, когда тот руководил отделом внешней политики аппарата президента. «На некоторых, да, был», — признался Азамат Оморов.
«Вы видели, чтобы я продвигал ТВЕА или какую другую компанию, давил на министров, депутатов, чтобы они соглашались и подписывали нужные аппарату главы государства документы?» — спросил Сапар Исаков.
Азамат Оморов от прямого ответа уклонился, отметив, что «совещания проходили конструктивно и лично он не замечал, чтобы Сапар Исаков на кого-то давил».
Свидетель пояснил, отвечая на вопросы защитников подсудимых, что не может утверждать, будто все договоры, заключенные по форме ЕСР, то есть «под ключ», невыгодны, и посоветовал обратиться к более компетентным в этом вопросе специалистам. Чиновник подчеркнул: ЕСР — всего лишь форма, и выбирает ее заказчик.
Но подсудимых этот ответ не удовлетворил. Им хотелось знать, а можно ли было вообще не соглашаться с условиями «Эксимбанка»?
«Можно. Но тогда бы мы не получили льготный кредит. А ТЭЦ нуждалась остро в модернизации и увеличении мощности до 300 мегаватт».Азамат Оморов
Председательствующая судья Инара Гилязетдинова попросила Айбека Калиева и других обвиняемых перестать давить на свидетеля и выуживать из него нужные им ответы. «Вы же заставляете его сказать то, что хотите услышать. А вы, Оморов, если не знаете или сомневайтесь, не отвечайте. Дача ложных показаний наказывается в уголовном порядке», — напомнила служительница Фемиды.
Но перечислить проекты, финансируемые «Эксимбанком», позволила. Свидетель добросовестно принялся отвечать. Выяснилось, что ремонт Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, строительство ЛЭП «Датка — Кемин» напрямую кредитовал «Эксимбанк» и все они по форме ЕСР.
То есть «под ключ» реализовались все крупные энергетические проекты. Обвиняемые попросили учесть этот важный момент при исследовании материалов дела. Судья согласилась.
В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.
Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.