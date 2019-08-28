Суд по делу о модернизации ТЭЦ. О чем рассказал 77-й свидетель обвинения

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня в течение трех с половиной часов на вопросы обвинения, защиты и подсудимых отвечал заведующий отделом ТЭК аппарата правительства Азамат Оморов. Он проходит по делу 77-м свидетелем. Всего их 86. Пятеро из них — за пределами страны, местонахождение еще одного не установлено.

Оморов в 2012-2016 годы работал экспертом в аппарате кабмина в отделе промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования. После вопросов гособвинения слово взял экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.

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Он спросил чиновника, известно ли ему, что такое матрица разногласий, и была ли она представлена, когда правительство готовило распоряжение по соглашению с «Эксимбанком». Азамат Оморов ответил, что он видел эту матрицу и она означает, что у некоторых членов кабмина возникли замечания. В частности, «пометки на полях» оставили главы Минюста, Минэкономики и Минфина. Правительство их не учло. «Но это коллегиальный орган — так? Три министерства из 11 выступили против. Так? А что больше: восемь или три? Восемь. В итоге согласие было достигнуто по основным пунктам и правительство приняло распоряжение. В чем моя вина как премьера?» — спросил Жанторо Сатыбалдиев.

Свидетель успокоил обвиняемого, сообщив, что это было всего лишь распоряжение кабмина, а оно не является нормативно-правовым актом. Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев также поинтересовался, была ли проведена процедура согласования по регламенту или, может, кто из министров своевольничал. Азамат Оморов ответил отрицательно.

При изучении соглашения с «Эксимбанком» о модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА правительство соблюло все необходимые процедуры. Азамат Оморов

Он отметил, что не кабинет министров выступал заказчиком модернизации, а ОАО «Электрические станции». И соответствующий акт приема в эксплуатацию был подписан.

«А был ли определенный график, согласно которому модернизированная часть ТЭЦ должна была быть запущена?» — спросил экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев.

Азамат Оморов пояснил, что такой график был и по нему обновленная теплоцентраль должна была быть принята в 2017 году.

Он только не смог вспомнить месяц, когда торжественно разрезали красную ленточку. Это было 30 августа 2017 года.

Фото с сайта president.kg. Торжественной церемонии открытия ТЭЦ после модернизации, 30 августа 2017 года

Бывший премьер Сапар Исаков попросил Азамата Оморова уточнить, присутствовал ли он на совещаниях с его участием, когда тот руководил отделом внешней политики аппарата президента. «На некоторых, да, был», — признался Азамат Оморов.

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«Вы видели, чтобы я продвигал ТВЕА или какую другую компанию, давил на министров, депутатов, чтобы они соглашались и подписывали нужные аппарату главы государства документы?» — спросил Сапар Исаков.

Азамат Оморов от прямого ответа уклонился, отметив, что «совещания проходили конструктивно и лично он не замечал, чтобы Сапар Исаков на кого-то давил».

Свидетель пояснил, отвечая на вопросы защитников подсудимых, что не может утверждать, будто все договоры, заключенные по форме ЕСР, то есть «под ключ», невыгодны, и посоветовал обратиться к более компетентным в этом вопросе специалистам. Чиновник подчеркнул: ЕСР — всего лишь форма, и выбирает ее заказчик.

Но подсудимых этот ответ не удовлетворил. Им хотелось знать, а можно ли было вообще не соглашаться с условиями «Эксимбанка»?

«Можно. Но тогда бы мы не получили льготный кредит. А ТЭЦ нуждалась остро в модернизации и увеличении мощности до 300 мегаватт». Азамат Оморов

Председательствующая судья Инара Гилязетдинова попросила Айбека Калиева и других обвиняемых перестать давить на свидетеля и выуживать из него нужные им ответы. «Вы же заставляете его сказать то, что хотите услышать. А вы, Оморов, если не знаете или сомневайтесь, не отвечайте. Дача ложных показаний наказывается в уголовном порядке», — напомнила служительница Фемиды.

Но перечислить проекты, финансируемые «Эксимбанком», позволила. Свидетель добросовестно принялся отвечать. Выяснилось, что ремонт Токтогульской и Ат-Башинской ГЭС, строительство ЛЭП «Датка — Кемин» напрямую кредитовал «Эксимбанк» и все они по форме ЕСР.

То есть «под ключ» реализовались все крупные энергетические проекты. Обвиняемые попросили учесть этот важный момент при исследовании материалов дела. Судья согласилась.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.