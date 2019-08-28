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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (422)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Сапар Исаков не давил на депутатов и министров

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На заседание пригласили заведующего отделом ТЭК аппарата правительства Азамата Оморова. В 2012—2016 годы он работал экспертом в аппарате кабмина в отделе промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования.

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Экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев поинтересовался, в чем заключается матрица разногласий по соглашению с Эксимбанком. Свидетель пояснил, что в документе отмечено, что матрицу внесли профильные ведомства — Министерство юстиции, Министерство экономики и Министерство финансов. У них был ряд замечаний, однако правительство в своем распоряжении их не учло.

«Получается, что замечания исходили от трех ведомств. Но остальные восемь министерств были согласны. В итоге разногласия были сняты. Вина премьера здесь в чем?» — спросил Жанторо Сатыбалдиев.

Азамат Оморов ответил, что распоряжение кабмина не является нормативно-правовым актом, следовательно, нарушений нет. В целом же процедура согласования была пройдена согласно законодательству.

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Он еще раз напомнил, что заказчиком реконструкции ТЭЦ выступает не правительство или отдельное министерство, а ОАО «Электрические станции». Азамат Оморов также заявил в суде, что Сапар Исаков, будучи главой отдела внешней политики аппарата президента, не давил на совещаниях на министров, в частности по модернизации ТЭЦ.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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