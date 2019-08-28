Дело Атамбаева. Арестовано имущество 7-го канала

Имущество 7-го канала, офис которого расположен в Оше, арестовали. Информацию 24.kg подтвердили в СДПК.

По данным политорганизации, коллектив телеканала в здание не пускают. Оборудование опечатано. Уточняется, что телекомпания входит в медиаактивы бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

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Накануне Генпрокуратура сообщила, что список имущества, банковских счетов и ячеек, принадлежащих Алмазбеку Атамбаеву и его близким родственникам, сократили на 20 пунктов, но добавились новые объекты, а перечень увеличился до 135. Обновленный список ГП обещала представить позже.

Ранее, напомним, арестовали в рамках досудебного производства имущество телеканала «Апрель ТВ».

Экс-президента Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.