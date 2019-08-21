Дело Атамбаева. Арест 120 объектов имущества: чье оно на самом деле

Генпрокуратура распространила информацию об арестованном имуществе бывшего президента страны. Внушительный список сразу же стал предметом обсуждения в обществе.

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В перечне значатся банковские счета, квартиры, дома, офисы, нежилые помещения, машины не только Алмазбека Атамбаева и членов его семьи, но и ОАО «Кыргызавтомаш», «Медиа Форум», ОсОО «Апрель» и одноименного общественного фонда.

Однако очень скоро выяснилось, что часть арестованного имущества имеет очень косвенное отношение к Алмазбеку Атамбаеву, а некоторые объекты и вовсе уже давно не принадлежат ни ему, ни кому-либо из его близких.

24.kg еще раз изучило список арестованного имущества и выявило несоответствия.

Бред полный!

Так отреагировал на список гендиректор телеканала «Апрель» Дмитрий Ложников. Он первым обратил внимание на неточности.

По его словам, здание в Джалал-Абаде по улице Ленина, которое значится в списке как имущество, принадлежащее телеканалу, на самом деле к «Апрель ТВ» уже отношения не имеет.

«Оно было, но в начале 2018 года мы его продали. Этот объект принадлежал ОсОО «Марс», которое было зарегистрировано в Джалал-Абаде. Когда я возглавил телеканал, стал наводить порядок, чтобы привести все в норму, в том числе имущественные вопросы. И здание, где сидел «Канал D» («7 канал»), мы продали за ненадобностью», — пояснил Дмитрий Ложников.

Нет у «Апрель ТВ» и банковских ячеек. Чьи ячейки в таком случае арестовала Генпрокуратура, остается только гадать.

Есть счета в двух банках, но на них еще не наложен арест. Дмитрий Ложников

Фейк!

Отреагировал на распространенный список и младший сын Алмазбека Атамбаева. Кадыр назвал сообщение Генпрокуратуры фейковым вбросом.

«Остальное имущество, кроме дома в Кой-Таше, было приобретено еще задолго до президентства Алмазбека Шаршеновича, при этом в списке есть дом, построенный еще дедом, который умер в 1985 году», — сказал Кадыр Атамбаев.

По его словам, у его семьи только один банковский счет в АКБ «Кыргызстан». В списке ГП же значатся 25(!) банков.

«Кыргызавтомаш» не принадлежит нам с 2007 года. Самое нелепое, что Генпрокуратура удосужилась даже приписать нам квартиры, которые были проданы рабочим завода еще в 1996 году. Кадыр Атамбаев

С квартирами в столичном микрорайоне «Джал» действительно вышла путаница. Если верить списку, который распространила Генпрокуратура, «Кыргызавтомашу» принадлежит целый многоквартирный дом в этом микрорайоне. Однако, как выяснили журналисты Kaktus.media, все квартиры в этом доме приобретены бывшими работниками ОАО на собственные средства.

«Некоторые недвижимость продали, теперь там новые владельцы. Узнав от журналистов, что квартиры арестованы, они удивились, но готовы показать документы правоохранительным органам», — пишет издание.

Все в кучу

То же самое с помещениями на улице Матросова. В списке Генпрокуратуры упоминаются 77 объектов. Это офисы, склады, цеха, торговые центры и магазины, нежилые помещения, земельные участки, есть даже железная дорога. Но, как выяснилось, многие из них давно распроданы или сданы в аренду.

Складывается ощущение, что в надзорном органе пытались составить список повнушительнее и добавили туда не глядя все имущество, даже то, к которому Атамбаев имеет весьма косвенное отношение.

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Недоумение вызывает и тот факт, как в списке оказалась Ассоциация телерадиоорганизаций. Ее основатель и бывший председатель Авланбек Джумабаев подчеркнул, что никакого отношения Алмазбек Атамбаев к ней не имеет. Он пояснил, что ассоциация — это объединение юридических лиц, ее учредителями являются семь телеканалов, в том числе «Апрель», а участников — 10.

«Скорее всего, это ошибка, — прокомментировал сообщение Генпрокуратуры об аресте счетов объединения Авланбек Джумабаев. — Единственная причина может быть, что канал «Апрель» является одним из учредителей ассоциации».

Жить негде

В списке Генпрокуратуры у семьи Атамбаевых значится несколько квартир и домов. Известно, что в последние месяцы бывший президент с супругой Раисой Атамбаевой и сыном Кадыром жили в доме в селе Кой-Таш. Ранее сообщалось, что квартира, принадлежавшая Атамбаеву-младшему, продана. Остальная недвижимость принадлежит детям бывшего президента, их у него шестеро: четверо — от первого брака, и двое — от второго.

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Выступая перед журналистами 16 августа 2019 года, супруга бывшего главы государства Раиса Атамбаева заявила, что их семья «может остаться на улице».

«Опечатан наш дом в госрезиденции «Ала-Арча». Я не могу забрать свои вещи. Этот дом был построен и оборудован на деньги нашей семьи, а не из госбюджета. Возможно, скоро опечатают наш дом в Кой-Таше. То есть, по сути, нас оставят на улице», — сказала она.

Сайт Factcheck.kg проверил и выяснил, что недвижимого имущества, подпадающего под категорию «жилое», у супругов действительно нет. Дом в Кой-Таше, как сообщалось ранее, значится в документах как «оздоровительный центр». Еще один — в Арашане, его Атамбаев переписал на старшего сына Сейитбека. Квартира, оформленная на Раису Атамбаеву, в доме на пересечении улицы Киевской и бульвара Эркиндик, теперь принадлежит дочери Алие Шагиевой. Еще одна квартира, на улице Московской, в феврале 2018 года продана. Ее новая владелица — Кутлубаева Альбина Рафиковна.

Получается, что юридически ко всему этому недвижимому имуществу чета Атамбаевых отношения не имеет. Но следственные органы наложили арест, игнорируя требования закона?

Юрист говорит

По закону арест накладывается только на то имущество, что куплено на деньги от преступной деятельности. Причем следствие должно доказать, что квартиры, дома и машины не приобретены на другие средства.

«В зависимости от предъявленного обвинения, если имеется ущерб, чтобы подозреваемый или обвиняемый не реализовал имущество, добытое преступным путем, следователь ходатайствует перед следственным судьей о наложении ареста. При этом аресту подлежит только то имущество, которое числится за этим подозреваемым или обвиняемым. В законе не указано, что может быть арестовано имущество членов семьи», — пояснил юрист Улан Дастан уулу.

Он отметил, что по экономическим преступлениям зачастую следственные органы не разбираются, в какой период и на какие средства приобретено имущество.

«В практике направляется запрос в ГРС, оттуда получают справку с перечнем имущества, которое зарегистрировано на обвиняемого или подозреваемого, и на основании этого составляется список», — добавил Улан Дастан уулу.

Стоит отметить, что супруга Алмазбека Атамбаева обвиняемой или подозреваемой по уголовному делу пока не проходит.

Есть зарегистрированное заявление бывшего завотделом судебной реформы и законности аппарата президента Манаса Арабаева, который обвинил Раису Атамбаеву в рейдерстве. Но она, как известно, пока даже не допрошена. И уведомлений ей не вручили. На каком основании в таком случае наложен арест на имущество, принадлежащее ей, в следственных органах не поясняют.