Генштаб: Претензии матери солдата с ампутированными руками к ГКДО необоснованны

Рядовой Руслан Сапарбаев, потерявший обе руки, получил всю сумму страховки. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе Генштаба.

Уточняется, что на личный счет пострадавшего перечислен 1 миллион 50 тысяч сомов.

«Других выплат законом не предусмотрено, поэтому иных материальных претензий к Госкомитету по делам обороны мать Руслана Сапарбаева предъявить не может», — сообщили в Генштабе.

Ранее сообщалось, что адвокаты солдата подали иск к Госкомитету по делам обороны. Они требуют, чтобы госкомитет выплатил не только один миллион сомов в виде страховки, но и покрыл материальный ущерб и расходы семьи на покупку протезов.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.