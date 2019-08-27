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Общество
Сюжет: ЧП в армии (236)

Лишившемуся рук солдату выплатят компенсацию из республиканского бюджета

Лишившемуся рук рядовому Руслану Сапарбаеву выплатят компенсацию из республиканского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по делам обороны. 

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Уточняется, что страховая сумма в размере 1 миллиона сомов будет выплачена по решению независимой комиссии в соответствии с Законом КР «О статусе военнослужащего».

«В 2018 году военнослужащие Вооруженных сил КР для лечения, реабилитации и установки протезов рядовому Руслану Сапарбаеву собрали 2 миллиона 141 тысячу 591 сом, что составило около $30 тысяч. На лекарства пострадавшему перечислено 367 тысяч 926 сомов на личный счет, открытый командованием Сухопутных войск ВС КР в акционерном коммерческом банке «Кыргызстан». Однако деньги по решению семьи Сапарбаевых потрачены на покупку квартиры и другие цели», — сообщили в ГКДО.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
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