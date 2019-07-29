Солдат с ампутированными руками все-таки получит страховку. Но не от Генштаба

Военнослужащий Руслан Сапарбаев, которому ампутировали обе руки из-за удара электрическим током, получит страховку от Госкомитета по делам обороны. Об этом 24.kg сообщила глава правозащитного центра «Кылым шамы» Азиза Абдирасулова.

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По ее словам, ГКДО готов выплатить Руслану Сапарбаеву миллион сомов.

«После решения Верховного суда, который оставил в силе обвинительный приговор, ГКДО принял решение насчет страховых выплат», — пояснила Азиза Абдирасулова.

Она добавила, что Генштаб не намерен выплачивать компенсацию. Кроме того, автоматические протезы Руслану Сапарбаеву придется покупать самому.

«Мы и так нашли самые современные, договорились фактически о 100-процентной скидке. Но покупать их Генштаб не обещал», — отметили в ГШ ВС КР.

В августе 2018-го солдата войсковой части 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.