Убийство прокурора Баткена. Подсудимый прекратил голодовку

Подсудимый Мелис Калыков, содержащийся под стражей в учреждении № 25 ГСИН (СИЗО-5 в Оше), прекратил голодовку. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН КР.

По ее данным, 14 августа он написал заявление о прекращении голодовки в связи с ухудшением состояния здоровья. Претензий к администрации учреждения он не имеет.

Как сообщала ранее 24.kg его сестра Дамира Калыкова, Мелис Калыков объявил голодовку 6 августа. Акция голодовки объявлена в знак протеста против милицейского, прокурорского и судебного произвола.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом.

По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.