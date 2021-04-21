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Власть

Убийство прокурора. Депутат рассказал о еще одном возможном фигуранте дела

Сегодня депутаты парламента заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

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Нардеп Аккулу Бердиев попросил главу надзорного органа взять дело об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова под личный контроль.

«В этом уголовном деле до сих пор не поставлена точка. Был убит сотрудник надзорного органа, но почему-то до конца это дело не довели. Есть информация, что там замешан племянник экс-президента, возможно, именно поэтому не раскрыли все обстоятельства», — сказал он.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Сейчас дело находится в Ошском областном суде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191027/
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