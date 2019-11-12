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Общество

Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок

В Ошском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области. Адвокат подсудимого Мелиса Калыкова Сартбай Жайчыбеков, сообщил, что его подзащитному грозит пожизненный срок лишения свободы.

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По его словам, у Мелиса Калыкова очень мало шансов остаться на свободе. «Мы вряд ли можем рассчитывать на справедливый приговор, поскольку судья Жолборс Кудаяров заинтересован в том, чтобы посадить его. Полагаю, что на председательствующего, который сам является фигурантом трех уголовных дел, давит прокуратура. Причем следователь, который занимается делом Калыкова, также занимается делом судьи», — сказал Сартбай Жайчыбеков.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.
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