Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок

В Ошском городском суде продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве прокурора Баткенской области. Адвокат подсудимого Мелиса Калыкова Сартбай Жайчыбеков, сообщил, что его подзащитному грозит пожизненный срок лишения свободы.

Читайте по теме Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимого лишили последнего слова

По его словам, у Мелиса Калыкова очень мало шансов остаться на свободе. «Мы вряд ли можем рассчитывать на справедливый приговор, поскольку судья Жолборс Кудаяров заинтересован в том, чтобы посадить его. Полагаю, что на председательствующего, который сам является фигурантом трех уголовных дел, давит прокуратура. Причем следователь, который занимается делом Калыкова, также занимается делом судьи», — сказал Сартбай Жайчыбеков.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.