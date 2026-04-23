Дроны только с разрешения. В Кыргызстане вводят жесткие правила полетов

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение новые авиационные правила «КРАЭ-2. Правила полетов», которые существенно ужесточают требования к использованию воздушного пространства, особенно для беспилотников.

Документ разработан с учетом стандартов Международной организации гражданской авиации и предполагает переход к более строгому регулированию полетов.

Ключевое нововведение — фактическое применение разрешительного режима для большинства беспилотников. Полеты БПЛА будут возможны только после согласования с органами управления воздушным движением. 

Разрешение необходимо получать минимум за трое суток и дополнительно согласовывать полеты с органами безопасности, местными властями и структурами обороны.

Ужесточаются правила и для чувствительных зон. Полеты над охраняемыми объектами допускаются только с разрешения спецслужб не менее чем за пять дней. Также вводится практика временного закрытия отдельных участков воздушного пространства.

Проект прямо запрещает полеты дронов вблизи аэродромов. Все маршруты должны быть заранее утверждены, любые отклонения согласованы. Оператор обязан передавать полную информацию о параметрах полета — высоте, маршруте и времени.

Фактически вводится принцип: без уведомления и контроля полеты будут считаться незаконными.

Контроль сохраняется и после запуска. Оператор должен сообщать о старте дрона, передавать данные о полете, уведомлять о его завершении, а при изменениях информировать минимум за шесть часов. Это означает переход к постоянному мониторингу использования БПЛА.

Послабления предусмотрены только для бытовых дронов — их можно использовать без сложных процедур, но исключительно в неконтролируемом воздушном пространстве и при соблюдении базовых требований безопасности.

Новые правила усиливают контроль над всей авиацией. 

Обновляются требования к планированию полетов, уточняются правила визуальных и приборных полетов, а также действия экипажей в аварийных ситуациях.

В случае принятия документ сделает систему использования воздушного пространства более закрытой: меньше свободных полетов, больше согласований и усиленный контроль. Главный акцент — повышение безопасности и приведение норм в соответствие с международными стандартами.
Материалы по теме
Все виды транспорта перевезли 175 миллионов кыргызстанцев с начала 2026 года
ЕС может снять авиационные ограничения с Кыргызстана в мае
Пассажиропоток в Кыргызстане превысил 116 миллионов человек с начала года
Авиация Кыргызстана может выйти из черного списка Евросоюза в мае
Кабмин обновит правила полетов: проект авиационных норм вынесли на обсуждение
Садыр Жапаров обсудил с Airbus расширение авиапарка Кыргызстана
Кыргызстан покупает два самолета Airbus A321. Соглашение подписали в кабмине
Превратить Кыргызстан в региональный хаб намерен кабмин к 2030 году
Реализацию авиационного проекта в СЭЗ «Бишкек» проверил глава НАИ
Выход из черного списка ЕС и правила для дронов: что меняется в авиации КР
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
В&nbsp;части Бишкека 21&nbsp;апреля отключат холодную воду В части Бишкека 21 апреля отключат холодную воду
Бизнес
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в&nbsp;борьбе с&nbsp;детским раком Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
О! получил престижную международную награду за&nbsp;лучшую IT-разработку для&nbsp;HR О! получил престижную международную награду за лучшую IT-разработку для HR
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
