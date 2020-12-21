Убийство прокурора в Баткене. Садыр Жапаров пообещал, что дело пересмотрят

Кандидат в президенты Садыр Жапаров вновь пообещал родственникам осужденного Мелиса Калыкова, что дело об убийстве прокурора в Баткене Анарбая Мамажакыпова будет пересмотрено. Об этом он заявил на встрече с избирателями.

Как сообщила 24.kg сестра обвиняемого Дамира Калыкова, обращение родственника к кандидату в президенты во время его агитационной встречи с жителями области попало на видео.

«Ладно, бог даст, после того как заступлю на службу, дело пересмотрим», — сказал Садыр Жапаров.

Дамира Калыкова напомнила, что ранее с родственниками осужденного встречался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. «Мы рассказали Камчыбеку Ташиеву о нашем деле, он обещал помочь. По крайней мере, посодействовать справедливому расследованию, которого мы добивались последние два года. Но пока дело с мертвой точки не сдвинулось», — сказала она.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.