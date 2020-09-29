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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Подозреваемый в пытках баллотируется в депутаты

Сестра Мелиса Калыкова, приговоренного к пожизненному сроку лишения свободы за убийство прокурора Баткенской области, Дамира Калыкова обратилась в ЦИК с просьбой рассмотреть вопрос отмены регистрации кандидата в депутаты Жогорку Кенеша Мирлана Калыбекова. Он баллотируется по списку партии «Бир Бол».

По словам Дамиры Калыковой, Мирлан Калыбеков подозревается в применении пыток по отношению к Мелису Калыкову. Она просит Центризбирком снять его с гонки. Она также направила видео и официальное заключение служебного расследования заместителям главы ЦИК, членам Центризбиркома, руководству ГКНБ, МВД, «Бир Бола», а также в международные организации, которые занимаются мониторингом выборов, и в диппредставительства зарубежных стран. ЦИК рассмотрит этот вопрос.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166843/
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