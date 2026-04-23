Общество

Кыргызстанцы начнут вылетать в хадж с 11 мая. Опубликованы правила и запреты

Первые группы паломников отправятся в хадж уже с 11 мая. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Там напомнили, что поездка в Мекку требует строгого соблюдения правил въезда в Саудовскую Аравию и таможенных требований, чтобы избежать проблем в пути.

Одним из ключевых условий является наличие специальной карты паломника Nusuk. Без нее невозможно попасть в Мекку и на священные территории, а также воспользоваться основными услугами. Карта выдается через руководителей групп, ее цифровая версия доступна в мобильных приложениях Nusuk и Tawakkalna.

Особое внимание уделено таможенным правилам. Паломники обязаны декларировать наличные средства и ценности свыше 60 тысяч саудовских риялов (около $16 тысяч), подарки дороже 3 тысяч риялов, а также табачные изделия, лекарства, дроны и другие предметы.

В муфтияте предупредили, что за недекларирование предусмотрена ответственность.

Также напомнили перечень запрещенных к ввозу предметов. В него входят алкоголь и наркотики, материалы, противоречащие нормам морали, электрошокеры и прослушивающие устройства, фейерверки, жевательный табак, незарегистрированные лекарства, а также поддельные деньги.

Ограничения действуют и на лазерные устройства — разрешены только маломощные.
Паломников призвали внимательно относиться к своим вещам, не брать чужие сумки и заранее заполнять декларации в аэропорту перед вылетом.

В ДУМК подчеркнули, что соблюдение всех требований позволит избежать задержек и сделать паломничество максимально комфортным.
