Убийство прокурора в Баткене. Коллеги погибшего не являются на заседания

Судебные заседания по делу об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова откладываются из-за пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат обвиняемого Мелиса Калыкова Сартбай Жайчибеков.

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По его словам, из СИЗО города Оша не вывозят заключенных, поэтому суд вынужден был отложить разбирательство. Защита настаивает: Мелис Калыков не виновен в инкриминируемом ему преступлении.

«В ходе разбирательства в первой инстанции был вызван на допрос следователь, но он так и не смог ответить на многие вопросы, а также доказать, что убийство совершено именно Мелисом Калыковым. Кроме того, по версии следствия, в голове у погибшего обнаружены пули от девятимиллиметровой дроби охотничьего ружья, а калибр патронов в ружье моего подзащитного — 4 миллиметра. В деле есть много несовпадений. Однако суд, несмотря на это, осудил Мелиса Калыкова», — сказал Сартбай Жайчибеков.

Адвокат отметил, что во второй инстанции защита заявила ходатайство о том, чтобы на допрос в суд вызвали коллег Анарбая Мамажакыпова. Они находились вместе с ним на охоте в день гибели, но свидетели так и не пришли.

Сестра Мелиса Калыкова Дариха Калыкова напомнила, что во время рабочей поездки в Баткен Садыр Жапаров пообещал, что даст поручение о пересмотре дела. Однако пока никаких уведомлений родные осужденного не получали.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства Мелиса Калыкова. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.