Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Адвокаты обжаловали приговор

Адвокаты Мелиса Калыкова, приговоренного к пожизненному сроку лишения свободы за убийство прокурора Баткенской области, обжаловали приговор Ошского городского суда. Об этом 24.kg сообщила сестра осужденного Дамира Калыкова.

По ее словам, решение суда неправомерно. Об этом также говорят юристы, поскольку доказательств вины Калыкова нет. Экс-чиновник не признал свою вину. Более того, как утверждает Дамира Калыкова, ее брата пытали, выбивали признательные показания, также в ходе судебных слушаний были допущены многочисленные процессуальные нарушения.

Юристы готовы обратиться в Комитет ООН по защите прав человека.

Напомним, прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника местного управления капитального строительства.