Власть

В КР стоимость самого высокого контракта в госвузе составляет 288 тысяч сомов

В Кыргызстане стоимость самого высокого контракта в госвузе составляет 288 тысяч сомов. Об этом депутат Медер Чотонов заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша при обсуждении проекта постановления «О предоставлении государственной образовательной льготы детям матерей, награжденных орденом «Баатыр эне».

По его словам, согласно данным Минпросвещения, стоимость самого низкого контракта в вузе составляет 29,5 тысячи сомов, самого высокого — 288 тысяч.

«Есть те, кто учится в вузах, где оплата осуществляется в долларах. Там стоимость обучения составляет $7,5 тысячи. Это очень высокая ставка за обучение, особенно для многодетных семей», — отметил Медер Чотонов.

Он призвал поддержать постановление, которое направлено на поддержку матерей-героинь и их детей.

Для поддержки их семей, в частности их детей, предлагается закрепить для этой категории учащихся 50-процентную скидку на оплату контрактного обучения в вузах КР, независимо от формы собственности и ведомственного подчинения учебного заведения. Льгота будет предоставляться при получении первого высшего образования.
