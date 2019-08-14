Ботанический сад засыхает. Как его спасти

Шелест опавшей листвы под ногами, поникшие листья, сухая трава на опушках — вот что встречает бишкекчан в Ботаническом саду на Ахунбаева. Здесь много отдыхающих родителей с детьми, бегуны накручивают километры по аллеям, молодежь разместилась на травке под кронами деревьев...

Сад — одно из немногих мест в Бишкеке, где можно спрятаться от жары. Но как спасти сам Ботсад от палящего солнца?

Осень в разгар лета

Горожане бьют тревогу: Ботанический сад засыхает.

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Общественный фонд «Инициатива Арча» объявил сбор средств на первоочередные меры по восстановлению ирригации, организации отправляют водовозы, чтобы хоть немного полить территорию. Но все это капля в море. Нужна государственная поддержка, но помощь властей, как правило, заканчивается обещаниями помочь.

Бывший премьер-министр Сапар Исаков обещал помочь с реализацией, но не успел. Нынешнее правительство отвечает, что денег нет, и на подмогу отправляет мэрию Бишкека. Хотя территория Ботсада к муниципальной не относится.

По словам и. о. директора Ботсада Гуляйым Донбаевой, правительство несколько лет назад обещало выделить 50 миллионов сомов — по 10 миллионов ежегодно, но так и не сделало этого.

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У руководства научного учреждения и экоорганизаций есть план возрождения территории и создания на ней уникального азиатского горного сада.

Остается, видимо, надеяться на помощь меценатов и общественности.

Но пока речь идет даже не о радужных планах, а о сохранении имеющегося. Ботанический сад состоит из нескольких территорий. Две из них расположены в Бишкеке, еще одна — в Нарыне. Общая площадь — более 174 гектаров . Основная задача — интродукция, селекция, сохранение растений, адаптация их к высокогорным условиям. Основан в 1938 году. И сегодня является одним из крупнейших ботсадов в Центральной Азии.

Но, как и любое научное учреждение, сад столкнулся с недостатком финансирования. А это привело в свою очередь к плачевному состоянию.

Каждый год проблемы одни и те же: недостаток воды, мусор на территории, нехватка рабочих рук.

Есть и то, что остается вне поля зрения. Средний возраст сотрудников — 66 лет. Кто будет заниматься наукой после их ухода и сохранит ли Ботсад свой статус — вопрос, над которым правительству надо думать уже сегодня.

Кустарник захватил арыки

Сил сотрудников сада, активистов и горожан на поддержание чистоты не хватает. Немного спасают ситуацию регулярно проводимые субботники. Облагородили территорию возле входа, поддерживают чистоту на аллейках. Но стоит немного отойти вглубь, а там — пустые бутылки, бумажки, влажные салфетки... Уследить за всеми посетителями просто невозможно: территория только нижней части Ботсада на Ахунбаева — около 40 гектаров . А технический сотрудник всего один.

Руководство Ботсада даже было вынуждено пойти на «управляемый пожар» сухостоя, чтобы избежать серьезного возгорания в будущем.

Мера крайне непопулярная и неэкологичная, но вынужденная. Достаточно непотушенного окурка, чтобы полыхнуло. Пожары здесь происходят часто. Они даже стали причиной увольнения предыдущего директора.

В то же время в фонде «Инициатива Арча» отмечают, что вода в сад поступает исправно по договору с Аламединским районным управлением водного хозяйства и, согласно графику, доходит до участков, где расположены научные лаборатории.

Однако система ирригации полностью устарела и не позволяет производить полноценный полив.

Проблемы возникают и из-за того, что арыки захватил кустарник свидины кроваво-красной. Он разрастается как сорняк, захватывая все новые и новые территории. Ежегодно на борьбу с ним уходит много сил.

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«Мы планируем очередной субботник, чтобы очистить арыки от кустарника и мусора. Тогда сможем увеличить их пропускную способность и доставить воду до других участков», — рассказал координатор образовательных программ ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Переяславский.

Он отметил, что протяженность сада от улицы Ахунбаева до Южного БЧК — около 1 километра . Поэтому воды надо много.

Всех желающих приглашают и скашивать сухую траву. Ее потом можно будет забрать. В прошлые годы на призыв отзывались жители, держащие домашний скот. Но с каждым годом их число сокращается.

Наиболее пострадала от засухи западная часть, где любят гулять и бегать горожане. Здесь так называемая буферная зона вдоль забора, засыхают не только сосны, но и кустарники. Ситуация с другой стороны аллеи чуть лучше. Там есть арык, но в нем очень мало воды.

Решить проблему с доставкой воды правительство поручило столичному муниципалитету. Городские службы расчистили подающий канал, спилили там мешающие деревья, устанавливают шлюзы. В фонде надеются, что это позволит увеличить поступление воды в западную часть. Тем временем сами сотрудники сада и волонтеры не сидят без работы. Практически расчищен центральный арык, и вода заходит на засушливую часть сада.

Необходимо также уложить новые лотки, чтобы продлить арык от подающего канала. Мэрия обещала отдать саду старые с городских улиц.

В авральном режиме

Но все это лишь кратковременное и оперативное решение проблемы.

Активисты посчитали, что только на разработку проектно-сметной документации устройства ирригации нижней зоны (40 гектаров) необходим 1 миллион 543 тысячи сомов.

Пока же фонд совместно с сотрудниками Ботсада и волонтерами разработал план быстрого технического решения с поливом и запустил кампанию по сбору пожертвований на «Элсом»: 0777 21 37 49. Для реализации необходимо 410 тысяч сомов, пока удалось собрать десятую часть.

На эти средства планируют привлечь инженеров и нивелиров, которые смогут просчитать уровни высот от подающего головного канала, потом его надо будет выровнять. Кроме того, необходимо установить 32 транспортировочных лотка. Часть денег направят на оплату трех мурабов.

«Это временное решение, для реализации полноценного проекта ирригации нужны системные решения, которые требуют государственного финансирования. Без генерального решения проблемы Ботанический сад будет по-прежнему ежегодно сохнуть, а на его территории будут происходить пожары», — отметили в фонде.

Для системного решения проблемы, полагают активисты, необходимо разработать проектно-сметную документацию на новую ирригационную сеть и построить ее, предусмотреть в новом бюджете Ботсада минимум 5 дополнительных рабочих.