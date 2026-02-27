Часть Ботанического сада временно закрыта. О причине рассказали в администрации

Администрация Ботанического сада имени Э.Гареева Национальной академии наук КР сообщает, что в настоящее время началась реконструкция верхней части сада, расположенной по адресу: улица И.Ахунбаева, 1а.

Верхняя часть Ботсада является производственной зоной и традиционно используется для проведения научных исследований, выращивания коллекционных растений, а также функционирования теплиц и питомников. В связи с восстановлением и вводом в эксплуатацию тепличных комплексов и питомников данная территория полностью задействована в научно-производственной деятельности.

В целях обеспечения сохранности научных коллекций, а также в связи с проводимой реконструкцией, вход посетителей в верхнюю (производственную) часть сада временно закрыт.

Администрация также обращает внимание, что участились случаи выгула собак на территории верхней части сада без поводков и намордников.

При этом в адрес сотрудников учреждения регулярно поступают жалобы от других посетителей, связанных с нарушением правил пребывания, а также с оставляемым мусором.

Эта территория является научно-производственной зоной и не предназначена для выгула домашних животных.

Вместе с тем для посетителей открыта территория Ботанического сада по адресу: улица М. Горького, 212.