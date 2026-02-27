11:24
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

Часть Ботанического сада временно закрыта. О причине рассказали в администрации

Администрация Ботанического сада имени Э.Гареева Национальной академии наук КР сообщает, что в настоящее время началась реконструкция верхней части сада, расположенной по адресу: улица И.Ахунбаева, 1а.

Верхняя часть Ботсада является производственной зоной и традиционно используется для проведения научных исследований, выращивания коллекционных растений, а также функционирования теплиц и питомников. В связи с восстановлением и вводом в эксплуатацию тепличных комплексов и питомников данная территория полностью задействована в научно-производственной деятельности.

В целях обеспечения сохранности научных коллекций, а также в связи с проводимой реконструкцией, вход посетителей в верхнюю (производственную) часть сада временно закрыт.

Администрация также обращает внимание, что участились случаи выгула собак на территории верхней части сада без поводков и намордников.

При этом в адрес сотрудников учреждения регулярно поступают жалобы от других посетителей, связанных с нарушением правил пребывания, а также с оставляемым мусором.

Эта территория является научно-производственной зоной и не предназначена для выгула домашних животных.

Вместе с тем для посетителей открыта территория Ботанического сада по адресу: улица М. Горького, 212.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363809/
просмотров: 258
Версия для печати
Материалы по теме
Хотите новый лифт? Жильцы сами должны закупать провода — мэрия Бишкека
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
Мост на дороге Лебединовка — ГЭС-5 обещают достроить к 20 апреля
Зачем совать пять пальцев в рот? В Бишкекском горкенеше вступились за бизнес
В Бишкеке задержан подозреваемый в грабеже
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман
В 2025 году парковки и стоянки принесли в бюджет Бишкека 82,8 миллиона сомов
В очереди на дошкольное образование в Бишкеке стоит 29 тысяч детей
Три тысячи в карман. В БГК недовольны безналичной оплатой в автобусах Бишкека
На замену водопроводных сетей в новых районах Бишкека нужно 2,5 миллиарда сомов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
27 февраля, пятница
11:20
Мелания Трамп впервые будет председательствовать в Совбезе ООН Мелания Трамп впервые будет председательствовать в Совб...
11:12
В Бишкеке задержаны подозреваемые в мошенничестве на 12 миллионов сомов
11:12
Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа
11:09
Открывается регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент — Ош
11:09
Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay