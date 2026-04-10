Общество

Депутат Дастан Бекешев усомнился: клубника в Ботсаду — наука или коммерция?

Национальная академия наук Кыргызстана ответила на запрос депутата Дастана Бекешева по поводу использования территории Ботанического сада имени Энвера Гареева, заявив, что клубнику выращивают в рамках научных исследований, а не коммерческой деятельности. Об этом депутат сообщил в социальных сетях.

Бишкекчане не раз задавались вопросом: для каких целей на территории, называемой «легкими города», высадили большие плантации клубники?

В официальном ответе говорится, что основанием для работ является договор о научно-исследовательском сотрудничестве, заключенный еще в 2008 году между Институтом химии и фитотехнологий НАН КР и Ботаническим садом. Проект направлен на селекцию ягодных культур, в частности клубники, для выведения сортов, адаптированных к климатическим условиям Кыргызстана.

Для этих целей институту предоставили экспериментальную площадку, а позже — дополнительный участок площадью до 2 гектаров. Он представлял собой каменистую и ранее неиспользуемую территорию.

На участке провели агротехнические и мелиоративные работы на сумму около 300 тысяч сомов.

Помимо клубники, на территории высажено около 1 тысячи 300 плодовых деревьев — яблонь и груш местных сортов, что позволяет проводить дополнительные исследования по сохранению генетических ресурсов.

В НАН подчеркивают, что клубнику выращивают исключительно в научных целях — для селекционных и лабораторных исследований.

Реализация части урожая возможна лишь в ограниченных объемах и служит для частичного покрытия расходов.

Подобная практика соответствует международному опыту работы Ботанических садов, где наряду с природоохранной деятельностью ведут научные исследования. При этом задействованные участки не затрагивают основные коллекции и зоны для посетителей.

В НАН КР заявили, что проводимые работы не противоречат статусу Ботанического сада и направлены на развитие науки и аграрного сектора страны.
Материалы по теме
Там, где зимы не бывает. История цветочной оранжереи в Ботаническом саду
Уничтожение или возрождение? Что на самом деле происходит за забором Ботсада
Часть Ботанического сада временно закрыта. О причине рассказали в администрации
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения
Не уничтожайте Ботанический сад: горожане призывают подписать петицию
«Что осталось от Ботанического сада?» В Сети обсуждают новое тревожное видео
В Ботаническом саду начали строить футбольные поля. Уже залили фундамент
Более 2,5 миллиона сомов потратит Ботсад на сельхозоборудование
В Ботаническом саду имени Гареева в Бишкеке произошел пожар
На реконструкцию Ботанического сада в Бишкеке требуется 340 миллионов сомов
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
