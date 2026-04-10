Национальная академия наук Кыргызстана ответила на запрос депутата Дастана Бекешева по поводу использования территории Ботанического сада имени Энвера Гареева, заявив, что клубнику выращивают в рамках научных исследований, а не коммерческой деятельности. Об этом депутат сообщил в социальных сетях.

Бишкекчане не раз задавались вопросом: для каких целей на территории, называемой «легкими города», высадили большие плантации клубники?

В официальном ответе говорится, что основанием для работ является договор о научно-исследовательском сотрудничестве, заключенный еще в 2008 году между Институтом химии и фитотехнологий НАН КР и Ботаническим садом. Проект направлен на селекцию ягодных культур, в частности клубники, для выведения сортов, адаптированных к климатическим условиям Кыргызстана.

Для этих целей институту предоставили экспериментальную площадку, а позже — дополнительный участок площадью до 2 гектаров. Он представлял собой каменистую и ранее неиспользуемую территорию.

На участке провели агротехнические и мелиоративные работы на сумму около 300 тысяч сомов.

Помимо клубники, на территории высажено около 1 тысячи 300 плодовых деревьев — яблонь и груш местных сортов, что позволяет проводить дополнительные исследования по сохранению генетических ресурсов.

Реализация части урожая возможна лишь в ограниченных объемах и служит для частичного покрытия расходов.

В НАН подчеркивают, что клубнику выращивают исключительно в научных целях — для селекционных и лабораторных исследований.

Подобная практика соответствует международному опыту работы Ботанических садов, где наряду с природоохранной деятельностью ведут научные исследования. При этом задействованные участки не затрагивают основные коллекции и зоны для посетителей.

В НАН КР заявили, что проводимые работы не противоречат статусу Ботанического сада и направлены на развитие науки и аграрного сектора страны.