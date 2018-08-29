Генеральный план реконструкции Ботанического сада представили в Бишкеке

В Бишкеке представили генеральный план реконструкции и восстановления Ботанического сада имени Гареева, разработанный научными сотрудниками сада и ОФ «Инициатива Арча».

Исполнительный директор общественного фонда Дмитрий Ветошкин отметил, что Ботанический сад отличается от парка, поскольку является в первую очередь научным учреждением.

Высаженные растения строго документированы, у них есть систематизация и научное направление. Есть три типа садов:

академические, их территория организована для удобства научной работы;

университетские, чаще всего организованы для работы аграрных факультетов, являются экспериментальными участками для студентов;

историческое наследие — территории бывших поместий, частных коллекций.

И.о. директора Ботанического сада имени Гареева Гуляим Донбаева отметила, что в 2018 году сад отмечает 80-летие.

«Его создали в 1938 году, в 1964-м он получил статус научно-исследовательского учреждения. За короткий срок создали богатую коллекцию растений. В 1996 году Ботаническому саду присвоили имя члена-корреспондента Академии наук Киргизской ССР Энвера Гареева», — отметила она.

Территория Ботанического сада составляет около 160 гектаров. Он крупнейший в Центральной Азии.

В настоящее время Ботанический сад в плачевном состоянии и нуждается в восстановлении.

Ученые, представители экологических организаций в сотрудничестве с ведущими ботаническими садами мира и Глобальной ассоциацией по сохранению растений в ботанических садах (BGCI) разработали план создания на территории Ботсада Азиатского горного сада. Планируется появление интерактивной образовательной площадки, музея растений под открытым небом и места единения горожан с природой.

Миссия Азиатского горного сада — сохранить уникальную мировую природную и культурную, особенно горно-азиатскую, флору для нынешних и будущих поколений через изучение, практическое использование, восстановление и просвещение общественности о ее значении и применении.