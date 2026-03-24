Уничтожение или возрождение? Что на самом деле происходит за забором Ботсада

Жителей Бишкека давно волнует судьба Ботанического сада имени Энвера Гареева — одного из крупнейших в Центральной Азии по территории и разнообразию растений.

Весной 2024 года после визита президента Садыра Жапарова горожане надеялись на восстановление сада. В январе 2025-го он получил статус особо охраняемой природной территории. Однако массовая вырубка деревьев на улице Ахунбаева спровоцировала новую волну тревоги: люди опасаются застройки территории многоэтажными домами.

«Проезжаю мимо Ботсада на Ахунбаева и не верю глазам — от него практически ничего не осталось. Вместо приведения его в порядок все вырубили и строят футбольные поля! Большего кощунства и варварства трудно представить», — пишет в соцсетях бишкекчанка.

Журналисты 24.kg побывали в Ботаническом саду и посмотрели, что происходит там на самом деле, и поговорили с его руководством.

Кадровый голод и бюджет: на что тратят 78 миллионов

Ботанический сад состоит из трех частей: участки в Бишкеке на улицах Ахунбаева и Горького и филиал в Нарыне. Директор Мелис Чакибаев рассказал, что в саду всего 64 сотрудника, но штат скоро увеличат на 89 человек: 50 работников (из них 24 сезонных) и 17 научных сотрудников. Особенно острая нехватка кадров в Нарыне.

В саду провели реконструкцию: восстановили лабораторию и мини-гостиницу для сотрудников с конференц-залом, кухней и тремя лабораторными комнатами. Для экспедиций купили специальную машину с палатками, спальниками, газовыми горелками и другим оборудованием. В разных частях Ботсада восстановили шесть теплиц.

В планах — открытие производственной базы для выращивания местных саженцев, хорошо адаптированных к климату Кыргызстана.

«В советское время штат Ботсада составлял около 260 человек. Сегодня же рабочих почти нет, в основном научные сотрудники. Охрану обеспечивают всего 15 человек на пять постов, а в Нарыне ее нет вовсе. Зарплата низкая — 10-12 тысяч сомов, поэтому работать приходят в основном пенсионеры. У нас нет ни сантехника, ни электрика, ни дворника. В прошлом году президент выделил деньги, и мы полностью огородили 120 гектаров», — делится Мелис Чакибаев.

На улице Ахунбаева пробурили две скважины, третья в разработке, готовим 10 водохранилищ для полива в апреле — июне. В прошлом году провели тендер на модернизацию ирригационной системы на 78 миллионов сомов. Уже заказали новые саженцы сосен, елей, берез. В верхней части на Ахунбаева планируют высаживать плодовые растения.

Сейчас главное — вернуть былое величие Ботсада, о научных исследованиях пока речи нет. Мелис Чакибаев

Планируются зоны отдыха: футбольное поле, воркаут-зона, амфитеатр для встреч и мероприятий, ремонт первого этажа административного здания, установка тепловых насосов во всех семи зданиях.

Ботсад на Горького: наука среди зелени

О том, как живет Ботсад на Горького, рассказал заместитель директора Нурлан Албанов. Ранее он 34 года возглавлял лабораторию плодовых культур, селекционер с девятью патентами.

«В каждом регионе есть свои сорта, адаптированные к климату. Мы вывели «Елену», «Дарью», «Анастасию», «Бактыгуль», «Тулпар» и «Чуйскую красавицу». Последний сорт прекрасно приживается в холодном климате Нарынской области», — с гордостью делится Нурлан Албанов.

Фото 24.kg. Нурлан Албанов

В 2022-м началась масштабная реконструкция: построили новые лабораторные домики, капитально отремонтировали оранжерею, организовали мини-пруд с водными растениями.

Верхняя часть Ботсада — лаборатория цветочно-декоративных растений с оранжереей, где пальмы, бананы и субтропические растения создают атмосферу тропиков. Лаборатория — одна из старейших в Кыргызстане, открыта в 1938 году.

Сегодня здесь работают девять человек — лаборанты, старшие лаборанты, агроном, научные сотрудники и охранник. «Их работа — не просто уход за растениями, а сохранение уникального уголка природы среди города», — отмечает Нурлан Албанов.

Место, где растения встречаются с людьми

Верхняя часть Ботсада поделена на две секции: цветочную, где выращивают тюльпаны, и для деревьев.

«Мы выращиваем тюльпаны и аккуратно отделяем один сорт от другого колышками. Все сорта районированные, часть отечественных научных разработок», — говорит замдиректора.

В апреле здесь ожидают крупный фестиваль тюльпанов, где представят более 2 тысяч цветов разных сортов.

Кстати, верхняя часть Ботсада открыта для посетителей до 20.00. Главное требование: не мусорить, не ходить по газонам, не устраивать пикники, не выгуливать животных и не курить. Видеонаблюдение и охранник следят за порядком. Разрешены экскурсии и свадебные фотосессии.

Фото 24.kg. Водоем с растениями скоро будет радовать глаз посетителей

К фестивалю тюльпанов планируют открыть магазин цветов из собственных посадок.

«Территорию очистили от сорняков, проложили дорожки для прогулок и бега. Построили уборные и автостоянку на более чем 10 машиномест», — добавляет Нурлан Албанов.

Здесь студенты проходят практику. Будущие ландшафтные дизайнеры и специалисты по лекарственным травам получают опыт работы с растениями.

«Молодежь пока неохотно идет работать в Ботсад из-за низкой зарплаты. Но это очень спокойная и интересная работа. Надеюсь, что условия улучшатся и люди потянутся сюда», — подчеркивает Нурлан Албанов.

Оранжерея 1947 года: тропики в центре Бишкека

«Мы усовершенствовали ирригацию: старые линии дополнили новыми. Арычные лотки обновили, теперь есть арычная и капельная системы. Пробурили скважину, построили водонапорную башню», — рассказывает заместитель директора Ботсада.

По корейскому проекту рядом с башней создан лес для измерения углеродной нейтральности — посажены пять видов деревьев для научных исследований климата и экологии.

Оранжерею капитально отремонтировали в 2023 году: обновили перекрытие и отопление.

Ее построили в 1947-м, вмещает более 500 видов растений — фикусы, монстеры, редкие кактусы, банановое дерево, стрелицию и магнолию.

Фото 24.kg. Айша Турбатова

Заповедная зона: почему Ботсад не отдадут под застройку

«У нас нет насекомых, поэтому опыляем растения вручную», — рассказывает заведующая лабораторией Айша Турбатова, работающая здесь 43 года.

Нижнюю часть — дендрарий-заповедник — закрыли для посторонних. Здесь более 4,5 тысячи видов растений, сектора, посвященные разным странам, недавно открыт корейский Сад мира с аркой, водоемом и беседкой.

Фото 24.kg. Вход в корейский Сад мира

Статус особо охраняемой природной территории дает охранное положение — никакой застройки здесь не будет. Мы не можем передать ни одного квадратного метра. Нурлан Албанов

В завершение заместитель директора «легких города» поспешил успокоить граждан:

Он добавил, что Ботсад будет существовать, а научно-исследовательская работа продолжится. Некоторые зоны реконструируют и откроют для посещения. В нижней части сада на Ахунбаева появятся беговые, пешеходные и велодорожки. А пока идет реконструкция, доступ закрыт для безопасности посетителей.