Уничтожение или возрождение? Что на самом деле происходит за забором Ботсада

Жителей Бишкека давно волнует судьба Ботанического сада имени Энвера Гареева — одного из крупнейших в Центральной Азии по территории и разнообразию растений.
Весной 2024 года после визита президента Садыра Жапарова горожане надеялись на восстановление сада. В январе 2025-го он получил статус особо охраняемой природной территории. Однако массовая вырубка деревьев на улице Ахунбаева спровоцировала новую волну тревоги: люди опасаются застройки территории многоэтажными домами.
Журналисты 24.kg побывали в Ботаническом саду и посмотрели, что происходит там на самом деле, и поговорили с его руководством.
Кадровый голод и бюджет: на что тратят 78 миллионов
Ботанический сад состоит из трех частей: участки в Бишкеке на улицах Ахунбаева и Горького и филиал в Нарыне. Директор Мелис Чакибаев рассказал, что в саду всего 64 сотрудника, но штат скоро увеличат на 89 человек: 50 работников (из них 24 сезонных) и 17 научных сотрудников. Особенно острая нехватка кадров в Нарыне.
В саду провели реконструкцию: восстановили лабораторию и мини-гостиницу для сотрудников с конференц-залом, кухней и тремя лабораторными комнатами. Для экспедиций купили специальную машину с палатками, спальниками, газовыми горелками и другим оборудованием. В разных частях Ботсада восстановили шесть теплиц.
В планах — открытие производственной базы для выращивания местных саженцев, хорошо адаптированных к климату Кыргызстана.
На улице Ахунбаева пробурили две скважины, третья в разработке, готовим 10 водохранилищ для полива в апреле — июне. В прошлом году провели тендер на модернизацию ирригационной системы на 78 миллионов сомов. Уже заказали новые саженцы сосен, елей, берез. В верхней части на Ахунбаева планируют высаживать плодовые растения.
Сейчас главное — вернуть былое величие Ботсада, о научных исследованиях пока речи нет.Мелис Чакибаев
Планируются зоны отдыха: футбольное поле, воркаут-зона, амфитеатр для встреч и мероприятий, ремонт первого этажа административного здания, установка тепловых насосов во всех семи зданиях.
Ботсад на Горького: наука среди зелени
О том, как живет Ботсад на Горького, рассказал заместитель директора Нурлан Албанов. Ранее он 34 года возглавлял лабораторию плодовых культур, селекционер с девятью патентами.
«В каждом регионе есть свои сорта, адаптированные к климату. Мы вывели «Елену», «Дарью», «Анастасию», «Бактыгуль», «Тулпар» и «Чуйскую красавицу». Последний сорт прекрасно приживается в холодном климате Нарынской области», — с гордостью делится Нурлан Албанов.
В 2022-м началась масштабная реконструкция: построили новые лабораторные домики, капитально отремонтировали оранжерею, организовали мини-пруд с водными растениями.
Сегодня здесь работают девять человек — лаборанты, старшие лаборанты, агроном, научные сотрудники и охранник. «Их работа — не просто уход за растениями, а сохранение уникального уголка природы среди города», — отмечает Нурлан Албанов.
Место, где растения встречаются с людьми
Верхняя часть Ботсада поделена на две секции: цветочную, где выращивают тюльпаны, и для деревьев.
«Мы выращиваем тюльпаны и аккуратно отделяем один сорт от другого колышками. Все сорта районированные, часть отечественных научных разработок», — говорит замдиректора.
В апреле здесь ожидают крупный фестиваль тюльпанов, где представят более 2 тысяч цветов разных сортов.
Кстати, верхняя часть Ботсада открыта для посетителей до 20.00. Главное требование: не мусорить, не ходить по газонам, не устраивать пикники, не выгуливать животных и не курить. Видеонаблюдение и охранник следят за порядком. Разрешены экскурсии и свадебные фотосессии.
К фестивалю тюльпанов планируют открыть магазин цветов из собственных посадок.
Здесь студенты проходят практику. Будущие ландшафтные дизайнеры и специалисты по лекарственным травам получают опыт работы с растениями.
«Молодежь пока неохотно идет работать в Ботсад из-за низкой зарплаты. Но это очень спокойная и интересная работа. Надеюсь, что условия улучшатся и люди потянутся сюда», — подчеркивает Нурлан Албанов.
Оранжерея 1947 года: тропики в центре Бишкека«Мы усовершенствовали ирригацию: старые линии дополнили новыми. Арычные лотки обновили, теперь есть арычная и капельная системы. Пробурили скважину, построили водонапорную башню», — рассказывает заместитель директора Ботсада.
По корейскому проекту рядом с башней создан лес для измерения углеродной нейтральности — посажены пять видов деревьев для научных исследований климата и экологии.
Оранжерею капитально отремонтировали в 2023 году: обновили перекрытие и отопление.
Ее построили в 1947-м, вмещает более 500 видов растений — фикусы, монстеры, редкие кактусы, банановое дерево, стрелицию и магнолию.
Заповедная зона: почему Ботсад не отдадут под застройку
Нижнюю часть — дендрарий-заповедник — закрыли для посторонних. Здесь более 4,5 тысячи видов растений, сектора, посвященные разным странам, недавно открыт корейский Сад мира с аркой, водоемом и беседкой.
Статус особо охраняемой природной территории дает охранное положение — никакой застройки здесь не будет. Мы не можем передать ни одного квадратного метра.Нурлан Албанов
Он добавил, что Ботсад будет существовать, а научно-исследовательская работа продолжится. Некоторые зоны реконструируют и откроют для посещения. В нижней части сада на Ахунбаева появятся беговые, пешеходные и велодорожки. А пока идет реконструкция, доступ закрыт для безопасности посетителей.