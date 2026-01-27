10:26
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения

Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее условия оплаты труда и штатную численность сотрудников научных и научно-технических организаций. 

Корректировки касаются обеспечения деятельности научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» при Национальной академии наук. В обновленной редакции утвержден новый вариант штатного расписания учреждения.

Читайте по теме
«Что осталось от Ботанического сада?» В Сети обсуждают новое тревожное видео

Министерству финансов поручено предусмотреть в республиканском бюджете на этот год дополнительные ассигнования для увеличения штатной численности работников научной системы. Кроме того, эти изменения должны быть отражены при подготовке закона о республиканском бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359375/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
Медвузы обяжут работать по госфраншизе: в Кыргызстане меняют правила обучения
Кабмин назначил ответственного за утилизацию пестицидов и токсичных отходов
В Кыргызстане могут появиться 10 новых сел
Правила оценки госимущества для инвесторов пересматривают в Кыргызстане
Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД
Кабмин передал школе-интернату для слабовидящих детей 10 машинок Брайля
В Кыргызстане начали переводить воинский учет в электронный формат
Госкомпании получат льготы для строительства всесезонного «Ала-Тоо Резорта»
В Кыргызстане 4 апреля хотят объявить днем IT-специалистов
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
10:25
В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП 23 января В Бишкеке нашли родственников мужчины, погибшего в ДТП...
10:19
Кабмин меняет бюджетные правила: программный подход и контроль эффективности
10:18
В США TikTok, YouTube и Meta будут судить за причинение вреда психике детей
10:16
Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги
10:13
Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения