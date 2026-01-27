Ботсад НАН КР получит новые ставки и больше денег: кабмин одобрил изменения

Кабмин внес изменения в постановление, регулирующее условия оплаты труда и штатную численность сотрудников научных и научно-технических организаций.

Корректировки касаются обеспечения деятельности научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» при Национальной академии наук. В обновленной редакции утвержден новый вариант штатного расписания учреждения.

Читайте по теме «Что осталось от Ботанического сада?» В Сети обсуждают новое тревожное видео

Министерству финансов поручено предусмотреть в республиканском бюджете на этот год дополнительные ассигнования для увеличения штатной численности работников научной системы. Кроме того, эти изменения должны быть отражены при подготовке закона о республиканском бюджете на 2026-й и плановый период 2027-2028 годов.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.