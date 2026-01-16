14:43
Общество

Не уничтожайте Ботанический сад: горожане призывают подписать петицию

Фото из интернета

В соцсетях жители Бишкека призывают подписать петицию против застройки Ботанического сада имени Энвера Гареева. Гражданские активисты выступают против размещения футбольных полей на территории «легких» города.

По их словам, уничтожение сада приведет к утрате уникальной экосистемы, научного и природного наследия, формировавшегося десятилетиями.

Активисты настаивают на поиске альтернативных площадок для строительства.

«Ботанический сад не просто зеленая зона. Это территория чистого воздуха, прохлады и тишины, научное и природное наследие, созданное десятилетиями труда ученых и экологов. Футбольные поля не заменят деревья, которые очищают воздух, сохраняют биоразнообразие и дарят столице жизнь. Город — не только асфальт и высотки, но и полноценная экосистема! Разрушение Ботсада — невосполнимая потеря для нашей столицы и будущего наших детей. Мы требуем сохранить Ботанический сад в существующих границах и искать альтернативные места для строительства футбольных полей», — пишут они.

из соцсетей
Фото из соцсетей

Петицию можно подписать здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358146/
просмотров: 635
