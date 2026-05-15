Общество

«ЭлКат» возглавил правление Ассоциации операторов связи Кыргызстана

ОсОО «ЭлКат» избрано новым председателем правления Ассоциации операторов связи Кыргызстана. Решение приняли на годовом общем собрании членов организации, прошедшем 13 мая в Бишкеке.

Помимо подведения итогов 2025 года, участники переизбрали руководящие органы ассоциации.

В новый состав правления вошли:

  • ОсОО «ЭлКат»;
  • ООО «Скай Мобайл»;
  • ЗАО «Альфа Телеком»;
  • ОсОО «Акнет»;
  • ОсОО «Скайнет Телеком».

В ревизионную комиссию избраны ОсОО «Кыргызмобайлкомпани», ООО «НУР Телеком» и ОсОО «Грин Телеком Сервис».

В ассоциации заявили, что под руководством нового состава правления планируется усилить взаимодействие между участниками рынка, защиту интересов операторов связи и развитие современной цифровой инфраструктуры Кыргызстана.

Во время собрания исполнительный директор ассоциации Салават Ормошев представил отчет о работе за 2025 год.

Участники также утвердили план работы на 2026 год, годовой бюджет организации и акт проверки финансовой деятельности.
