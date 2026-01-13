В Ботаническом саду начали строить футбольные поля. Уже залили фундамент

В Ботаническом саду имени Энвера Гареева в Бишкеке началось строительство футбольных полей. Как стало известно, на территории уже залит фундамент под будущие спортивные объекты. Видео с места работ опубликовал блогер Rashid.braun.

Ранее в администрации Ботсада сообщали, что управление делами президента приступило к строительству двух футбольных полей слева от центрального входа, вдоль улицы 7 Апреля. По их данным, выбранный участок имеет каменистую почву и испытывает дефицит воды, из-за чего зеленые насаждения там не приживались.

Помимо футбольных полей, проектом предусмотрено создание общественной инфраструктуры. На территории планируют возвести конференц-зал, амфитеатр, детскую площадку и воркаут-зону. Также намечено обустройство беговых и велосипедных дорожек, а также отдельной дорожки для ходьбы со специальным мягким покрытием.

Параллельно ведется работа по внедрению системы капельного орошения на всей территории Ботанического сада. Информация о сроках завершения строительства и объеме финансирования пока не раскрывается.