Там, где зимы не бывает. История цветочной оранжереи в Ботаническом саду

Тонкий аромат цветущего грейпфрута встречает гостей у входа словно приглашение в мир, где круглый год царит лето. В оранжерее, созданной почти восемь десятилетий назад, под стеклянными сводами соседствуют тропические гиганты и хрупкие суккуленты, а плоды рождаются благодаря заботливым рукам сотрудников. Здесь растения не просто растут — за ними ухаживают, ими восхищаются, их по-настоящему любят.

Оранжерея ручного опыления

Мы заходим в оранжерею и чувствуем невероятно тонкий цветочный аромат. Как объяснила заведующая лабораторией цветочно-декоративных растений Айша Турбатова, это цветет грейпфрут, гибрид помело и апельсина.

Женщина работает в Ботаническом саду 43 года, начинала лаборантом и научным сотрудником в этой же лаборатории, затем работала ученым секретарем института. Заведующей столь красивого места стала недавно.

Она рассказала, что оранжерею начали строить в 1947 году немецкие пленные, а коллекцию тропических и субтропических растений стали собирать в 1950-х годах бывшие заведующие кандидаты биологических наук Любовь Кривошеева и Юлия Потоцкая. Сегодня здесь более 500 видов разнообразных растений.

Чтобы завязались плоды, сотрудники и студентки-практикантки кисточками проводят опыление.

«У нас в оранжерее недостаточно насекомых. Мы проводим вручную искусственное опыление. В прошлом году было несколько плодов, но в этом — рассчитываем на хороший урожай», — делится заведующая лабораторией.

В мечтах работников оранжереи запустить семейку шмелей для опыления и насекомых, вроде хищников фитосейулюса и наездника, — для уничтожения вредителей.

Экзотика под потолком

В оранжерее отлично растут разные виды и сорта аспарагуса, кактусов и суккулентов, фикусов, папоротников, гибискус, магнолия, мушмула, монстера, фейхоа и другие экзотические растения.

Растения цветут круглый год, что-то отцветает, что-то только начинает. В оранжерею часто, особенно зимой, на экскурсии приходят студенты, школьники и ребята из детских садов. Особенно интересно смотреть на растения дошколятам. Их восхищению нет предела.

Есть одно место, которое является особой гордостью сотрудников, где все посетители восклицают, говорят всегда одно и то же: «Ого!».

Мы заходим в пальмарий, у входа огромная пальма, бутия головчатая. Айша Турбатова говорит, что ей около 70 лет.

Первым делом взор устремляется на мощный ствол дерева и далее, скользя по нему глазами вверх, поднимаем голову в потолок, где и собрана вся листва пальмы. С другой стороны — пальма вашингтония. Вокруг них бамбуковая рощица.

Магнолия крупноцветковая цветет крупными белыми бутонами, она также достигает потолка и растет только в закрытом грунте.

Есть австралийская елка — Араукария, очень красивое растение. В оранжерее растут авокадо и гуайява, фейхоа — фрукт богатый йодом.

Под потолок вырос банан, но его плоды есть нельзя, так как он текстильный. Еще, в «бананнике» есть сахарный тростник, из него добывают коричневый сахар. Есть оригинальное растение стрелиция: королевская и Николая, или райская птица, с крупными листьями и яркими цветами в виде головы птицы.

Кактусы, кошки и волонтеры

Отдельная тема кактусы и суккуленты. Их в оранжерее много, часть довольно редкие. За ними ухаживает волонтер Галина Ивановна, ей 82 года, она приходит три раза в неделю: обрабатывает, пересаживает и поливает. Следить за ними достаточно сложно из-за их большого количества. Приходится ухаживать самостоятельно, потому что сотрудников не хватает.

Как рассказала Айша Турбатова, у пенсионерки дома не помещалась коллекция кактусов, большую часть из них она подарила Ботаническому саду.

Суккуленты находятся наверху, сотрудники называют этот уровень — вторым этажом.

В уютной оранжерее живут две кошки. Белохвостик и Анфиса, которой уже 16 лет. Все называют ее «хозяйкой оранжереи». Она любит важно расхаживать между рядами цветов и садиться на любимое место, около кактусов.

Заведующая Айша Турбатова говорит, что в лабораторию приглашают волонтеров для помощи по уходу за растениями, так как не хватает рук. Ведь и на открытом грунте есть ценные коллекции цветочно-декоративных растений, которые надо сохранять и изучать, отбирать, чтобы самые декоративные, устойчивые к жаре, засухе и другим неприятностям погоды рекомендовать и внедрять в озеленение Бишкека и по регионам республики.