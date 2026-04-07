Там, где зимы не бывает. История цветочной оранжереи в Ботаническом саду

Тонкий аромат цветущего грейпфрута встречает гостей у входа словно приглашение в мир, где круглый год царит лето. В оранжерее, созданной почти восемь десятилетий назад, под стеклянными сводами соседствуют тропические гиганты и хрупкие суккуленты, а плоды рождаются благодаря заботливым рукам сотрудников. Здесь растения не просто растут — за ними ухаживают, ими восхищаются, их по-настоящему любят.
Оранжерея ручного опыленияМы заходим в оранжерею и чувствуем невероятно тонкий цветочный аромат. Как объяснила заведующая лабораторией цветочно-декоративных растений Айша Турбатова, это цветет грейпфрут, гибрид помело и апельсина.
Женщина работает в Ботаническом саду 43 года, начинала лаборантом и научным сотрудником в этой же лаборатории, затем работала ученым секретарем института. Заведующей столь красивого места стала недавно.
Она рассказала, что оранжерею начали строить в 1947 году немецкие пленные, а коллекцию тропических и субтропических растений стали собирать в 1950-х годах бывшие заведующие кандидаты биологических наук Любовь Кривошеева и Юлия Потоцкая. Сегодня здесь более 500 видов разнообразных растений.
Чтобы завязались плоды, сотрудники и студентки-практикантки кисточками проводят опыление.
В мечтах работников оранжереи запустить семейку шмелей для опыления и насекомых, вроде хищников фитосейулюса и наездника, — для уничтожения вредителей.
Экзотика под потолкомВ оранжерее отлично растут разные виды и сорта аспарагуса, кактусов и суккулентов, фикусов, папоротников, гибискус, магнолия, мушмула, монстера, фейхоа и другие экзотические растения.
Растения цветут круглый год, что-то отцветает, что-то только начинает. В оранжерею часто, особенно зимой, на экскурсии приходят студенты, школьники и ребята из детских садов. Особенно интересно смотреть на растения дошколятам. Их восхищению нет предела.
Есть одно место, которое является особой гордостью сотрудников, где все посетители восклицают, говорят всегда одно и то же: «Ого!».
Первым делом взор устремляется на мощный ствол дерева и далее, скользя по нему глазами вверх, поднимаем голову в потолок, где и собрана вся листва пальмы. С другой стороны — пальма вашингтония. Вокруг них бамбуковая рощица.
Магнолия крупноцветковая цветет крупными белыми бутонами, она также достигает потолка и растет только в закрытом грунте.
Есть австралийская елка — Араукария, очень красивое растение. В оранжерее растут авокадо и гуайява, фейхоа — фрукт богатый йодом.
Кактусы, кошки и волонтерыОтдельная тема кактусы и суккуленты. Их в оранжерее много, часть довольно редкие. За ними ухаживает волонтер Галина Ивановна, ей 82 года, она приходит три раза в неделю: обрабатывает, пересаживает и поливает. Следить за ними достаточно сложно из-за их большого количества. Приходится ухаживать самостоятельно, потому что сотрудников не хватает.
Как рассказала Айша Турбатова, у пенсионерки дома не помещалась коллекция кактусов, большую часть из них она подарила Ботаническому саду.
Суккуленты находятся наверху, сотрудники называют этот уровень — вторым этажом.
В уютной оранжерее живут две кошки. Белохвостик и Анфиса, которой уже 16 лет. Все называют ее «хозяйкой оранжереи». Она любит важно расхаживать между рядами цветов и садиться на любимое место, около кактусов.