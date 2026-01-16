«Что осталось от Ботанического сада?» В Сети обсуждают новое тревожное видео

В социальных сетях появилось новое видео с видом Ботанического сада имени Энвера Гареева в Бишкеке, которое набирает просмотры и вызывает бурную реакцию горожан. Автор ролика сравнивает текущее состояние сада с прежними годами, отмечая сильное ухудшение состояния зеленых насаждений и общий «пустынный» вид территории.
Ботанический сад — один из крупнейших зеленых массивов столицы, историческое и научное учреждение, которое также считается важной экологической частью города. В последние годы вокруг его состояния разворачиваются острые обсуждения. В 2025-м в Сети уже появлялся похожий ролик, где пользователи показывали, как площадь сада изменилась по сравнению с предыдущим годом, что вызвало волну обсуждений в общественности.
Администрация Ботанического сада ранее объясняла изменения на участке тем, что проводятся капитальный ремонт ирригационной системы, а также подготовка к запланированной реконструкции. Руководство сада отмечало, что на определенных участках растительность захвачена агрессивными видами растений, которые впоследствии планируется заменить декоративными посадками.
Кроме того, на этой неделе стало известно о начале работ по строительству футбольных полей и другой инфраструктуры на территории сада, включая площадки для отдыха, беговые и велодорожки, детские площадки и другие объекты общественного назначения. Администрация подчеркивает, что выбранные для строительства участки ранее не озеленены и не давали роста деревьям, а доход от спортивных объектов планируется направлять на содержание и развитие Ботсада.
Депутаты парламента выражали обеспокоенность судьбой сада, предлагая сохранить его зеленую зону и не использовать под спортивные или коммерческие объекты, подчеркивая его важность как «легких» Бишкека.
Ситуация продолжает оставаться одной из ключевых экологических тем в столице, обсуждаемых как жителями города, так и общественными деятелями.