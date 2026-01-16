11:37
«Что осталось от Ботанического сада?» В Сети обсуждают новое тревожное видео

В социальных сетях появилось новое видео с видом Ботанического сада имени Энвера Гареева в Бишкеке, которое набирает просмотры и вызывает бурную реакцию горожан. Автор ролика сравнивает текущее состояние сада с прежними годами, отмечая сильное ухудшение состояния зеленых насаждений и общий «пустынный» вид территории.

Ботанический сад — один из крупнейших зеленых массивов столицы, историческое и научное учреждение, которое также считается важной экологической частью города. В последние годы вокруг его состояния разворачиваются острые обсуждения. В 2025-м в Сети уже появлялся похожий ролик, где пользователи показывали, как площадь сада изменилась по сравнению с предыдущим годом, что вызвало волну обсуждений в общественности.

В мэрии тогда уточнили, что сад не входит в сферу их ведения и находится на балансе Национальной академии наук. Муниципалитет также подтвердил, что Ботсад имеет статус особо охраняемой природной территории по действующему законодательству.

Администрация Ботанического сада ранее объясняла изменения на участке тем, что проводятся капитальный ремонт ирригационной системы, а также подготовка к запланированной реконструкции. Руководство сада отмечало, что на определенных участках растительность захвачена агрессивными видами растений, которые впоследствии планируется заменить декоративными посадками.

В Ботаническом саду начали строить футбольные поля. Уже залили фундамент

Кроме того, на этой неделе стало известно о начале работ по строительству футбольных полей и другой инфраструктуры на территории сада, включая площадки для отдыха, беговые и велодорожки, детские площадки и другие объекты общественного назначения. Администрация подчеркивает, что выбранные для строительства участки ранее не озеленены и не давали роста деревьям, а доход от спортивных объектов планируется направлять на содержание и развитие Ботсада.

Депутат выступил против строительства футбольных полей в Ботаническом саду

Депутаты парламента выражали обеспокоенность судьбой сада, предлагая сохранить его зеленую зону и не использовать под спортивные или коммерческие объекты, подчеркивая его важность как «легких» Бишкека.

Ситуация продолжает оставаться одной из ключевых экологических тем в столице, обсуждаемых как жителями города, так и общественными деятелями. 
